Paula Mattheus llega con su nueva gira a Salamanca: “Que la gente venga con el corazón abierto porque habrá sorpresas sorpresas”

No es la primera vez que trae su música a la capital charra, la cual conoce y en la que asegura que “se come muy bien”

Paula Mattheus llega a Salamanca con su nueva gira este viernes. Ofrecerá un concierto en la sala Camelot en su regreso a la ciudad, será a las 20:00 horas.

Cantautora caracterizada por su propio aire fresco y mucha personalidad, pertenece a ese grupo de artistas autodidáctas. Su música comenzó a llegar a las personas en plena pandemia y, tres años después, la creadora de canciones como ‘Veintitantas primaveras’, es protagonista en multitud de festivales.

Además de sus canciones en solitario, ha colaborado con grandes artistas y grupo del panorama nacional como ‘La Hipoteca’ ft Rozalén, ‘Efímera’ ft David Otero o ‘¿Para qué?’ ft Despistaos. Es una de las grandes revelaciones del pop nacional que llega hasta la capital charra y, unas horas antes del concierto, atiende a SALAMANCArtv AL DÍA.

Desde que comenzaste en el mundo de la música, han pasado varios años y muchas canciones. ¿Cómo se describe Paula a sí misma?

Uff, pues me resulta muy difícil definirme solamente de una manera porque creo que todos somos una mezcla de muchas cosas. Yo desde que arranqué en la música hasta este momento he pasado por varias etapas y varias fases de mi vida. Pero bueno, creo que si algo define no solo mi música, sino también lo que soy es que me imagino que a la hora de cantar, sobre todo de componer, al intentar transmitir.

¿Te influyen esas vivencias a la hora de ponerte a escribir?

Yo siempre digo que las canciones están basadas en hechos reales, lo cual no quiere decir que haya cosas que no son del todo como ocurrieron, sino que simplemente fueron como yo las sentí. Muchas veces se trata más de lo que sentimos que de lo que realmente ha pasado. En mis canciones plasmo lo que yo he sentido, no tiene por qué ser real.

Has crecido muy rápido, de festival en festival y de concierto en concierto, ¿es un ritmo frenético? ¿Cuesta acostumbrarse a ese cambio de vida?

Todo tiene una adaptación. En estos tres años, efectivamente, me ha dado un vuelco a la vida de 180 grados. Pero creo que poco a poco y bien rodeado, sobre todo contando siempre con tus amigos, con tu familia, también con apoyo de terapia y estas cosas, se consigue llevar bien. Pero sí, es un ritmo frenético, no te voy a mentir (ríe).

¿Cuál es tu secreto para escribir esas letras?

No tengo ni idea (ríe), porque es algo que lo hago desde tan pequeña que creo que el secreto está en no tenerle miedo a escribir, que muchas veces a los autores nos pasa que cuando nos sentamos delante de un papel en blanco, nos da miedo lo que pueda salir de nosotros, porque al final es una parte nuestra que a veces también da miedo afrontar. Pues creo que no hay que tenerle miedo, hay que dejarse ser y sentir.

En plena gira, ¿Qué es lo que más destacarías tú de la gira o de las canciones que interpretas en los conciertos?

Pues mira, estoy improvisando bastante en esta gira, cosa que me está divirtiendo mucho, porque al final yo voy con un guión, voy con mis músicos, voy sabiendo más o menos lo que voy a hacer. Pero es cierto que están pasando cositas en la gira de salas y nunca va a ser lo mismo. Tener tu propio concierto, tu sala, tu público y mi forma de agradecer eso siempre es improvisar, darles una pequeña cosita que no lo haría en otro lugar y bueno creo que eso es la magia de esta gira de salas.

¿Podemos decir que habrá sorpresas aquí en Salamanca?

Siempre.

No es la primera vez que vienes a tocar aquí a Salamanca, ¿qué esperas del público salmantino, del público charro?

Bueno, la última vez que fui nos lo pasamos increíble. Además, me acuerdo que me tuve que ir corriendo porque tenía un vuelo a las 4 de la mañana y volví a Madrid. Recuerdo que el público fue maravilloso, que la gente me ayudó un montón, porque me fui yo sola con la guitarra y cantaron las canciones de principio a fin. Y bueno, esta vez ya no voy sola con la guitarra, va a ser un concierto mucho más rock and roll, que a mí también me encanta, y creo que la gente lo va a recibir muy bien.

¿Conoces la ciudad más allá de estos conciertos?

Sí, sí conozco y he estado varias veces. Se comen muy bien, es lo primero que voy a decir (ríe).

¿Qué mensaje le lanzas a esa gente que va a acudir?

Les diría que vengan con el corazón abierto y con ganas de llorar, de reír y de pasárselo bien. De compartir con las personas con las que vengan.

Entradas pulsando aquí