Miguel del Río: "Todos los equipos queremos superar al Salamanca UDS por lo que conlleva. Sigue siendo el claro favorito al ascenso"

EX DEL HELMÁNTICO

Miguel del Río, exportero del Salamanca UDS y actualmente en las filas del Villaralbo, su próximo rival, ha atendido a este medio de comunicación.

Villaralbo: "El año pasado conseguimos el ascenso y hemos empezado bien, pero en los últimos tres partidos nos ha costado un poco. Ojalá podamos cambiar la dinámica este fin de semana, aunque el objetivo es el de la salvación primero y luego ya veremos si podemos pensar en otras cosas".

Salamanca UDS: "Sigue siendo el claro favorito al ascenso. Llevaba unos números impresionantes hasta el partido contra el Ávila porque no le habían marcado ningún gol y estoy seguro de que estará arriba. Ojalá suba".

Presión: "Tienen que aprender a convivir con ello y seguro que demuestran lo que se espera de ellos a lo largo de la temporada. Todos los equipos queremos superar al Salamanca por lo que conlleva".

El campo: "Se van a encontrar algo bastante diferente al Helmántico porque habrá más juego directo al ser dimensiones reducidas y habrá que ver cómo van las lluvias para el césped, aunque le pueden venir bien. Van a jugar en 10 campos así a lo largo del año y se pueden aclimatar bien".

Jugador que más le preocupa: "No puedo centrarme solo en uno porque es un plantillón lleno de jugadores determinantes. Todos los de arriba son una amenaza para cualquier portero de la categoría".

Su nivel: "Me encontré con confianza en el arranque e igual estos últimos partidos han podido notarse un poco por el hecho de encajar, pero esperamos revertir la situación tanto yo como el equipo".

Cariño al club: "Guardo muy buen recuerdo del Salamanca y me siento orgulloso de haber podido llevar esa camiseta. Las cosas no acabaron como me hubieran gustado a nivel deportivo y les deseo lo mejor a excepción de este partido y de la segunda vuelta de Liga".