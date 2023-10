Javi Hernández, tras la casi gesta de Unionistas FS en Copa: "Esto tiene que ser el inicio de algo bueno para la ciudad de Salamanca"

Javi Hernández, entrenador de Unionistas FS, ha ofrecido sus impresiones acerca de la eliminación de su equipo en Copa del Rey.

Valoración: "Tenemos que estar contentos porque hemos visto La Alamedilla a rebosar. Mis expectativas eran superar Guardo y lo hemos hecho, mientras que el equipo ha competido durante 40 minutos a un Segunda División y les hemos forzado a sacar el portero jugador con el 3-0".

Minutos finales: "Se ha ido por detalles como la defensa del portero jugador y la de pívot. El arbitraje ha influido en ciertos momentos por el baremo más que por la expulsión de Pablo".

Ha estado cerca: "En el descanso no lo he visto nada cerca con el 3-0 porque en el fútbol sala cambia todo en un minuto. Les he dicho que debíamos hacerlo bastante mejor para llegar al final con opciones de pasar la eliminatoria y con el gol de Morales hemos sido superiores con el 4-4, aunque el desenlace ha sido cruel en la última acción".

Ambiente: "Es muy bueno hablar de fútbol sala. Hemos generado mucho desde la temporada pasada y esto tiene que ser el inicio de algo bueno para la ciudad de Salamanca. La gente tiene que venir a vibrar porque los jugadores responden. Ha sido una ilusión enfrentarme a un Segunda y dar la cara".