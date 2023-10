El Perfumerías Avenida pierde con la Virtus Bologna y Fasoula hace saltar las alarmas al caer lesionada (79-75)

El Perfumerías Avenida ha perdido con la Virtus Bologna en Euroliga y Fasoula ha hecho saltar las alarmas al caer lesionada (79-75). De este modo, se trata del primer tropiezo en la fase de grupos de las de Pepe Vázquez, que han mordido el polvo en el duelo de invictos.

Virtus fans showing love as Fasoula is carried off the court. We hope it’s nothing serious pic.twitter.com/2eekKLAsdx — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 19, 2023

Por su parte, Cakir, Hartley, Vilaró, Prince y Fasoula han estado en el quinteto titular del coach gallego para una nueva cita en la máxima competición continental en el histórico PalaDozza. Mientras, Laura Cox ha firmado la primera canasta del partido con un buen movimiento para quitarse a dos defensoras de encima, Prince le ha contestado con un triple en la acción posterior y Fasoula no ha perdonado desde la línea de personal ni tampoco con una bandeja. Sin embargo, después de una sucesión de errores en ambos lados de la pista, Ivana Dojkic ha metido un lanzamiento desde la esquina y el intercambio de golpes no ha cesado. Al término del primer cuarto, 26-14 con Pasa, Dupert y Peters haciendo daño a las jugadoras españolas para poner los dobles dígitos de distancia.

En el 2ºC, Prince ha intentado reducir las diferencias, pero las locales han pegado otro arreón para dejar descoladas a sus rivales, aunque no han dado su brazo a torcer y han resistido por todos los medios posible para que el encuentro no se rompiera definitivamente. Asimismo, 'MVP Fas' se ha echado al conjunto de Würzburg a la espalda y Vilaró no ha querido ser menos, por lo que el electrónico ha reflejado el 41-31 al descanso.

FASOULA, KO

Con el paso por los vestuarios en la bella Italia, Ivana Dojkic ha conectado un T3 para dar paso a las hostilidades en el segundo tiempo. Pese a los intentos por no dejarse irse, rápidamente se ha visto que no iba a ser la mejor noche europea del Perfumerías Avenida con un triple de Lauren Cox incluido mientras ha sufrido una falta de Prince. No obstante, la peor noticia del día ha sido la lesión de Fasoula al caer en una acción ofensiva. La griega ha apoyado mal y rápidamente han saltado todas las alarmas, puesto que sus propias compañeras la han sacado de la cancha a hombros. Toca esperar para ver el alcance del percance de la interior.

Finalmente, las de fuera han buscado la gesta a pesar de la preocupación por una de las figuras claves del plantel y ahora queda un viaje de vuelta en el que lo principal es recuperar a Fasoula lo antes posible. No ha salido nada bien el viaje a Bolonia más allá de echarle corazón y garra para dejar la derrota en solo cuatro unidades en contra. Una pena. A levantar cabeza desde ya.