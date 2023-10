Unionistas FS se queda a un paso de la gloria y cae eliminado de la Copa del Rey casi en la última jugada contra el Melistar (4-5)

Unionistas FS se ha quedado a un paso de la gloria y ha caído eliminado de la Copa del Rey casi en la última jugada contra el Melistar de Melilla (4-5). Berti, Yayo y Morales (2) han firmado los goles del conjunto de La Alamedilla de la mano de un millar de espectadores que han creado un gran ambiente, pero la gesta no ha podido llegar a concretarse.

En el cinco inicial, Javi Hernández ha decidido apostar por Viti, Berti, Sergio Hernández, Dani Martín y Moreiro. Jugadores de plenas garantías para afrontar la cita y poco ha tardado en verse las ganas de los locales por dar la campanada con dos tiros al palo de Dani Martín y Sergio Hernández, aunque el que ha abierto la lata ha sido Berti con un golpeo entre las piernas del portero en el minuto 2 después de un robo en defensa.

Sin embargo, en el 7', Pablo Montes ha enviado su disparo al palo, ha cazado el rechace y le ha regalado la diana a Yayo, que no ha perdonado de cabeza, para desatar la locura entre los cerca de 1.000 asistentes, entre ellos gente destacada del mundo del balón como Dani Ponz, Daniel Llácer, Alfred Planas y Jordi Tur o los políticos Almudena Parrés y José Luis Mateos.

PALIZA EN UN SUSPIRO

Asimismo, antes del descanso, Yayo le ha servido en bandeja de plata el tercer tanto a Morales en el 13', que solo ha tenido que empujar el esférico a placer. Tremendo. Menudo show de los charros en su propia casa. Por otro lado, Nano ha dado el susto -igual que Berti y Dani Martín- al quedar tendido en la cancha, pero luego ha sacado fuerzas para enviar su remate al poste y Viti ha realizado media docena de paradas para sostener a los suyos en los peores momentos. 3-0 al descanso.

En el segundo tiempo, Viti se ha ayudado de larguero para realizar la enésima intervención de la noche y el Melistar se ha volcado al ataque, aunque no ha podido con la muralla de Unionistas FS. No obstante, los visitantes han recortado diferencias con el 3-1, obra de Spellanzon a menos de 10' para la conclusión. Además, la cosa se ha complicado más de la cuenta poco después con el gol en propia puerta de Yayo y la discutible expulsión a Pablo Montes por doble amarilla. En la falta posterior, Nacho Gil ha conectado su disparo con el palo y los de La Alamedilla se han quedado con cuatro jugadores en la pista durante 120 segundos. Instantes de sufrimiento en los que Viti se ha erigido como salvador con otras tres apariciones estelares, pero ya no ha podido hacer nada con el 3-3 que ha convertido Spellanzon. Mal presagio y fantasmas del playoff.

Finalmente, Osawa ha clavado el 3-4 y Morales ha tirado de corazón a un suspiro del bocinazo con el 4-4. Frenesí en las gradas. Tremendo. Pese a lo glorioso de todo, el destino le ha jugado una mala pasada a Unionistas FS con el definitivo 4-5 de Nico junto a la mala suerte de que su chut al poste ha tocado en Viti y el sueño se ha hecho añicos.