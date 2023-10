Sebas Elena: "Ojalá salga otro jugador que lleve 25 años en el primer equipo del BM Salamanca y siga con 42, pero no será fácil"

Sebas Elena, capitán del BM Salamanca, ha pasado revista a toda la actualidad de su equipo tras el primer triunfo del curso.

Ganar: "Ha venido bien para limpiar las cabezas y quitarnos la mochila de presión que nosotros mismos nos habíamos puesto. El equipo no tiene nada que ver desde hace un mes y hasta los entrenadores de nuestro grupo ven que vamos creciendo. No pasaba nada si perdíamos con el Arroyo, pero habría sido un palo duro en todos lo sentidos...".

Cambio en el equipo: "La gente que falta se nota y los nuevos han empezado tarde, por lo que no podemos estar al mismo nivel si unos empezamos el 14 de agosto y otros el 3 de septiembre. Ahora ya nos vamos acomplando a lo que quiere Juanma. No van a venir más jugadores y estamos los que estamos. Trabajando le podemos pintar como la cara al Ademar o el Santoña el año pasado. En primera línea estamos muy limitados".

Jugador a destacar: "Sergio Nicolás, que es de la casa y este verano se ha puesto las pilas con el gimnasio. Estoy contento de que otro canterano esté en el primer equipo y ha cumplido con creces".

Su nivel: "Estoy bien. Hablé con Juanma en mayo y el año pasado fue muy duro. Me he quitado peso de encima y se está notando en los resultados. Me encuentro contento y me he cuidado mucho el verano".

Retirada: "El año pasado pensaba que se iba a acabar, pero me estoy encontrando muy bien y voy respondiendo a diario. Disfrutaré de la temporada y en mayo ya veremos. Llevo desde los 7 años haciendo lo mismo y da miedo o pena el futuro, por lo que prefiero no pensarlo. Vendrá gente detrás a tirar del carro. Ojalá salga otro jugador que lleve 25 años en el primer equipo del BM Salamanca y siga con 42, pero no será fácil".