Los Ondas premian a Úrsula Corberó, Silvia Intxaurrondo, 'Informe semanal' y la Kings League, entre otros

Los 70 Premios Ondas han reconocido a la actriz Úrsula Corberó, el programa 'Informe semanal', los actores Juan Diego Botto y Patrick Criado, la Kings League y los periodistas Silvia Intxaurrondo y Carlos del Amor, ha anunciado este miércoles el secretario general de los galardones, Jaume Serra.

También han ganado los programas radiofónicos 'El faro' (Cadena Ser) y 'El Búnquer' (Catalunya Ràdio), el televisivo 'Late Xou' (TVE Catalunya), la serie 'Poquita fe' (Movistar+), Radio Clásica (RNE), el cantante Coque Malla, la gira de Jorge Drexler y el documental 'Unzué, l'últim equip del Juancar' (TV3), entre otros.

Los Premios Ondas 2023, que se entregarán el 22 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, han recibido su cifra más alta de participantes con 587 candidaturas procedentes de 17 países para los 22 galardones que concede.

RADIO

En la categoría de radio, los Ondas han premiado 'El faro' de Mara Torres como mejor programa, 'El Búnquer' como mejor programa de proximidad, 'Salud mental: España, en terapia' (Cadena Cope) como mejor programación especial, la sección 'Las edades de Millás' del programa 'A vivir que son dos días (Cadena Ser) como mejor idea radiofónica, y Radio Clásica por la trayectoria.

Como mejor podcast, los Ondas han galardonado a 'Titania', de Santander y Podium Podcast, con una mención especial del jurado a 'Inshallah, un viaje a Palestina en Líbano', de Ser Podcast con la Agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA).

En la categoría de publicidad de radio se ha premiado como mejor campaña a 'Lo de Jazztel no es normal' de Contrapunto BBDO, y como mejor agencia de radio a VCCP Spain.

TELEVISIÓN

En el apartado de televisión, han galardonado como mejor programa de entretenimiento a la 'Kings League' (Twitch) con Ibai Llanos; a 'Informe Semanal: 50 años' como mejor programa de actualidad o cobertura especial; a Silvia Intxaurrondo como mejor presentadora por 'La hora de La 1' y a Carlos del Amor (TVE) como mejor presentador.

Los Ondas han premiado a la serie 'Poquita fe' como mejor serie de comedia; a 'La ruta' (Atresmedia) como mejor serie de drama; 'ex aequo' a Juan Diego Botto por la serie 'No me gusta conducir' (TNT) y a Patrick Criado por 'Las noches de Tefía' (Atresmedia) como mejor intérprete masculino; a Úrsula Corberó como mejor actriz por 'El cuerpo en llamas' (Netflix).

También han galardonado a 'Unzué: l'últim equip del Juancar' como mejor documental y a 'Late Xou' conducido por Marc Giró como mejor contenido de proximidad.

MÚSICA

En la categoría de música, han reconocido al cantante Coque Malla con el premio a la trayectoria, al grupo Arde Bogotá como fenómeno musical del año, y a Jorge Drexler como mejor espectáculo, gira o festival por el tour 'Tinta y tiempo', con una mención especial del jurado a Benidorm Fest y un premio especial de la organización para Luis Merino.

Los Premios Ondas Internacionales han recaído en la categoría de radio en 'Löparkriget' (La guerra de las corredorras), de Sveriges Radio, y en el de televisión a 'Don't come back' (No vuelvas), de Indyca, Yuzu Productions y Arpa Films.