Fassani cierra filas en el Salamanca UDS: "Vivo el día a día en el vestuario y sé lo que hay perfectamente, no hay mal ambiente ni nada así"

Germán Fassani, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Primera derrota: "Hemos hecho reflexión para ver lo que hicimos mal y nos hemos unido como equipo porque debemos salir a ganar esta semana. Hablamos a nivel personal y hemos hecho autocrítica, ya que cada uno puede dar más de sí. La jugada del penalti nos complicó la vida y hay que dar un paso adelante en todos los sentidos".

Tensión interna: "No he escuchado lo que ha dicho Jon, pero no creo que haya querido decir lo que parece que se entendió. Es una persona muy competitiva y ha hecho una reflexión de lo que todos pensamos. Hemos hecho cosas bien, pero no alcanza y hay que dar un plus. Vivo el día a día en el vestuario y sé lo que hay perfectamente, no hay mal ambiente ni nada así".

Categoría dura: "Los que llevamos tiempo en el fútbol sabemos que es compleja y esto no iba a ser un paseo, pero nos puede servir para que ya se tenga claro si había alguien confundido. Todos los años que he ascendido han sido similares y he llegado a estar a 10 puntos del líder para luego cogerlo. Debe servirnos como toque de atención, aunque queda mucho".

Su nivel: "No he marcado y eso es como el aire para un delantero. Intento aportar al equipo en otros aspectos, no solo en ese. No está siendo el arranque perfecto para mí, pero cuando haga mis números será más fácil para el equipo el lograr el objetivo. Me voy sintiendo bien en el juego y no he tenido una pretemporada normal, aunque soy autocrítico y me veo fuerte para cambiar el rumbo de lo que se está viendo. Quitando el partido del Laguna, igual me ha costado tener remates, que es mi fuerte. Cuando consiga tener esas situaciones, seguro que mejoro la efectividad. Se me juzga por los números y me gusta que se tenga en cuenta".

Villaralbo: "Intentaremos llevar el peso del partido y ojalá seamos más efectivos. Será un partido similar al resto de los que hemos tenido fuera".

Afición: "Me he sentido muy querido desde el primer día, incluso cuando estaba lesionado. La respuesta de la gente es brutal y nos aplauden hasta perdiendo. Eso es una forma de meter presión en el buen sentido porque vemos que están con nosotros y se merecen lo mejor".