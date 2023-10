El Mene: "Quiero debutar con picadores el año que viene"

Iker Fernández "El Mene" ha sido uno de los novilleros sin picadores más destacados de la presente temporada. El alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, que recientemente anunció su apoderamiento por Andrés Sánchez, se postula como una de las firmes promesas de la tauromaquia en nuestra ciudad. Este joven espigado, aragonés de nacimiento pero al que le une un vínculo muy estrecho con nuestra ciudad, habla con SALAMANCArtv AL DÍA para analizar la que ha sido su temporada y cómo afronta el año que viene, en el que su principal reto es el del debut con picadores.

- Iker, ahora que tenemos el fin de temporada muy reciente, ¿qué balance haces de este 2023?

- El balance que hago de la temporada es muy bueno. He toreado 32 festejos en los que he cortado 60 orejas y 3 rabos. Creo que ha sido una temporada muy bonita y muy importante de cara al año que viene.

- En esta temporada has podido pisar escenarios de relevancia en el circuito de novilladas sin picadores, incluso llegando a hacer el paseíllo en algún coso de primera categoría.

- Así es. Ha habido tardes muy importantes, afrontando cada una con mucha ilusión y muchas ganas. He podido torear en el Alfarero de Plata, el Certamen del Sureste de Madrid, en Mont de Marsan, Bilbao...

- Si tuvieses que quedarte con sólo una de ellas, ¿cuál sería?

- Por sensaciones te diría que me quedo con la tarde de Mont de Marsan (Francia), que aunque no corté ninguna oreja me sentí muy torero. También con la del otro día en Brea de Tajo, que fue una tarde muy importante donde pude proclamarme triunfador del II Certamen de Novilladas Sureste de Madrid. Pero además de esas ha habido varias tardes que han marcado mucho mi carrera como novillero sin picadores.

- En todo este bagaje del que hablamos, la Escuela Taurina de Salamanca ha sido clave.

- Está claro. Sin la Escuela Taurina de Salamanca nada de esto sería posible. La preparación ha sido buenísima y siempre me han dado muy buenos consejos, me han ayudado y me han exigido, que también lo agradezco porque eso te hace madurar y aprender. El invierno lo pasaré con ellos y si Dios quiere el año que viene debutaré con picadores y me tendré que despedir, aunque no será una despedida, porque siempre voy a sentir que soy un alumno de la Escuela Taurina de Salamanca.

- Entonces, ¿el debut con picadores está en mente?

- Sí, quiero debutar con picadores el año que viene y poder hacer una primera temporada en ese escalafón.

- En esta etapa que se abre ahora aparece como apoderado Andrés Sánchez. ¿Cómo surge ese vínculo?

- Nos conocemos desde que empecé a vivir con él cuando llegué a Salamanca hace tres años. Mi padre vino de joven a Salamanca y cuando vine yo a la Escuela Taurina él llamó a Andrés para que me pudiese quedar con él hasta que mis padres pudiesen venir y se asentaran. Con quince años me vine yo sólo sin mis padres y me fui a casa de Andrés y su mujer. Ellos han sido como mis padres y es de agradecer que sin conocerme me acogiesen como a un hijo. Cuando vinieron mis padres a Salamanca volví a vivir con ellos, pero siempre hemos estado muy cercanos a Andrés. Cuando me propuso el apoderamiento, no lo dudé ni un segundo.

- ¿Qué aporta un maestro como Andrés Sánchez a la carrera de "El Mene"?

- Sus consejos son clave para mí. Cada vez que toreo y él me da un consejo, cambia muchísimo mi manera de afrontar el momento. Sabe explicar las cosas muy bien y es un hombre fundamental en la carrera de un torero. A mi la verdad que me viene de lujo estar a su lado...

- Para terminar, y ante el próximo debut con picadores, ¿cómo ves el panorama actual para un novillero?

- El panorama está complicado porque no hay muchos festejos y para torear hay que destacar. Este año con el debut voy a darlo todo porque está la cosa muy complicada y hay que arrear para torear. El debut no me da miedo, es una motivación muy grande y tengo muchísimas ganas de dar ese paso adelante.