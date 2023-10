El escultor de la naturaleza

El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es.

Hoy más que nunca queremos vivir habitados. Elogiar las cosas cotidianas, refrenar el vuelo, saborear lo sencillo y ralentizar el tiempo para escuchar el sonido de los robles, oír el silencio de las montañas y caminar temprano por toda la belleza de la creación. Nos recordaba Hermann Hesse, que no hay nada más alegre que la belleza y el arte, cuando estamos tan entregados a la belleza y al arte nos olvidamos de nosotros mismos y del ardiente pesar del mundo.

La pedagogía del silencio conduce al Kairós de la belleza, entre rocas centenarias y senderos cerrados por robles y encinas, camino de “La fuente de la mora”, hacia la derecha nos encontramos con el castillo de Santa Cruz en Navagallega, reconstruida por Ramiro II sobre una fortaleza romana. Sus muros son de mampostería y mortero de cal. Sus caras norte y este aún conservan partes de su recubrimiento original, de sillares de granito. Prácticamente ha perdido el aljibe y ha sufrido el expolio desde hace siglos como material de obra. La fortificación se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio, una fortaleza que se asienta sobre la roca viva de las Peñas de Santa Cruz.

Y de roca queríamos hablar, pero de rocas labradas. De ese conjunto de figuras que buscan ser, ya que los seres humanos nos hemos acercado a la piedra y desentrañado su misterio, animándola de arte y de vida. La belleza callada de las piedras en medio de la naturaleza nos alimenta el anhelo de ir más allá de sí, rebelándose contra los límites de la existencia. La belleza y el arte es un medio privilegiado para la fusión entre el individuo y el todo.

Bajando la calle Traviesa de Navagallega, entre la calle Larga y la calle Mayor, camino de la fuente antigua, tiene su taller de piedras talladas Manuel Tomé, uno de los escultores salmantinos que ha llegado a exponer sus obras en Nueva York, Florencia, Barcelona o Ginebra, sacando vida a la roca como una epifanía de la belleza y el ser. En el pueblo se le conoce cariñosamente como Tomé “el de las piedras”. Hasta altas horas de la noche cincelando la roca golpe a golpe insuflando alma y arte como un elogio de la lentitud, no dejando indiferente su obra que desde la sencillez desvela su fuerza dramática y artística.

Manuel Tomé Miguel nace en Salamanca en 1958, desde pequeño le ha gustado el arte de la escultura y los grandes monumentos salmantinos junto con la naturaleza, los cuales han sido su inspiración para realizar sus obras. Desde el mirador del Arrabal ha ido leyendo la piedra dorada de Salamanca, sobre todo de la Catedral, un libro abierto que desvela la belleza y como un anhelo de ir más allá de sí, alimentando su alma de niño y de artista. Es un escultor de la naturaleza, en ella encuentra su fuente de inspiración y de ella extrae la materia bruta con la que trabaja. Contempla la roca y desoculta lo que tiene escondido en su interior, como un trabajo de observación y sentimiento, desvelando su misterio que impone respeto y distancia, fascinación y temor.

Manuel Tomé, es un gran artista, un buscador de la belleza que es consustancial a lo que somos, transitando cada día caminos de superación desde los horizontes estrechos de la cotidianidad, llegando al misterio de la obra de arte. Su escultura se inspira en la naturaleza, como un mundo que se escapa a la barbarie, buscando espacios sin pensamiento para recuperar la quietud que emana de ella. La vida sigue latiendo en el silencio de la naturaleza, una flor, una roca, un bosque, una montaña, un árbol, todos ellos descansan en el ser. En este momento podemos entender las palabras del poeta Paul Valéry: “Escucha ese fino ruido que es continuo y que es el silencio. Escucha lo que se oye cuando nada se hace oír”.

Es posiblemente más conocido fuera de Salamanca, ya que ha realizado 95 exposiciones repartidas por todo el mundo como por ejemplo Frankfurt, New York, Miami, Suiza, Francia, etc... Con diferentes premios recibidos: IV Salon internacional de artes plásticas (Barcelona), Bienal de Mateo Hernández (Bejar), III Salón internacional Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts, IV Salón Ayuntamiento de Sant Jaume de LLerca. Ha exhibido obras con Venancio Blanco o con Agustín Casillas, pero siente que no se le valora lo suficiente.

Tiene también una importante obra en toda la provincia de Salamanca, comenzando por sus trabajos en el castillo de Santa Cruz de Navagallega. Pero tal vez sea más conocido por las extrañas figuras talladas en roca (figuras de Tomé), en el sendero circular señalizado de El Peñasco, cercano a la localidad de El Caserito. No podemos olvidar el Monumento al Pastor en la Zarza de Pumareda, el Homenaje al Segador en Zamayón, parte de una columna en la Catedral Nueva de Salamanca, además de sus esculturas permanentes en la Casa de las Conchas o en el Museo Taurino.

Debemos de hablar del escultor de la naturaleza, no sólo como un buscador de la belleza, sino como un modo de estar en el mundo, de echar raíces, de instalarse en él y mirar de otra forma las cosas, refrescando escultura y cultura, acercándonos a esas experiencias olvidadas que nos desvela el arte como una forma de misterio. El agua, el viento, los árboles forman parte de esa geografía del espíritu, sabiendo que los mejores paisajes, las experiencias más inolvidables, acontecen en nuestro interior. Porque la naturaleza nos enseña a ver más lejos que con los ojos y a comprender más allá de las formas. Escultura y naturaleza fundidas en una unión mística, desvelando la belleza desde un laberinto invisible. Gracias por tu trabajo.