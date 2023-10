Dos partidos de sanción para Rafa Dueñas en el Salamanca UDS por su expulsión contra el Real Ávila al "protestar al árbitro", según indica la resolución del Comité de Competición. De este modo, el segundo entrenador tendrá que cumplir su castigo contra el Villaralbo y el Cristo Atlético al recibir la roja directa en la última jornada.

Por su parte, Jehu Chiapas manifestó lo siguiente con respecto a la acción que tuvo lugar en el segundo tiempo: "No ha pasado nada, solo una reclamación. Solo ha dicho que es amarilla y el línea le ha dicho que sacase roja directa al árbitro. No ha habido groserías".

De este modo, el ex del Ribert se quedará solo en la banda hasta noviembre, concretamente frente al Almazán, dado que no podrá contar con la ayuda de su mano derecha. Sin embargo, ambos están totalmente acostumbrados a esta situación, puesto que el director general no se pudo sentar en la banca el curso pasado al no tener aún el título.

LA RESOLUCIÓN