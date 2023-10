El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha desde hoy y hasta el 21 de octubre la primera edición de la Semana del Comercio de Proximidad, en colaboración con la Cámara de Comercio, Aesco, Asecov y Mastercard, y con financiación de la Junta de Castilla y León, que incluye eventos en los barrios, sorteos, reparto de material promocional y una gala en la que se reconocerá la labor de seis comercios emblemáticos.

Esta iniciativa forma parte de SALdeCompras, la nueva marca del Ayuntamiento que agrupa toda la actividad municipal para incentivar el consumo en el comercio local, uno de los motores económicos de la ciudad. Más de 300 establecimientos se han sumado ya a SALdeCompras desde su lanzamiento hace una semana, según destacó el concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Pedro Martínez. Al mismo tiempo, la aplicación para dispositivos móviles ha sumado un centenar de altas, superando los 55.800 usuarios en total.

Todos los usuarios pueden optar desde hoy a uno de los 4.000 bonos de 25 euros por compras de 100 euros acumuladas en la aplicación SALdeCompras, que se puede descargar a través de dispositivos móviles Android e iOS y de los códigos QR incluidos en carteles y tarjetas repartidos por los establecimientos de la ciudad adheridos al sistema. Las personas que ya tuvieran la aplicación de la Tarjeta Activa no tienen que descargar la nueva app y se le actualiza automáticamente.

El objetivo de la primera Semana del Comercio de Proximidad es impulsar la actividad comercial en los barrios, donde las tiendas son epicentro de la vida socioeconómica, espacios para el encuentro vecinal, pues salmantinos y turistas pueden encontrar no sólo productos de calidad, sino también el valor añadido que supone un trato cercano.

Cada día se instalará una carpa donde se llevarán a cabo entrevistas, una ruleta de premios y entrega de merchandising entre las 11:00 y las 13:30 horas, así como visitas a comercios de la zona. Por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, se desarrollarán a mayores actividades infantiles.

En concreto, hoy lunes 16 la carpa está por la mañana en la Avenida Federico Anaya 20 y por la tarde en la Avenida de París; el martes 17 por la mañana en la Plaza de Maestro Luna y por la tarde en el Parque Lunes de Aguas; el miércoles 18 por la mañana en la Plaza de los Escritores y por la tarde en el Paseo San Antonio junto al Parque de los Jesuitas; el jueves 19 por la mañana junto a la puerta del Mercado de San Juan y por la tarde en la Plaza del Poeta Claudio Rodríguez; el viernes 20 por la mañana en la Plaza de Carmelitas junto a la iglesia y por la tarde junto al Centro de Convivencia Victoria Adrados; y el sábado 21 por la mañana en la Plaza del Empresario de Gran Vía.

Gala del Comercio Salmantino

Como colofón a esta semana, el viernes 20 de octubre, a las 20:00 en el Centro de las Artes Escénicas y Musicales (CAEM) se celebrará la Gala del Comercio Salmantino para poner en valor de la importancia y los beneficios para la ciudad de comprar en el comercio de proximidad, además de reconocer la labor desarrollada por seis comercios emblemáticos con un particular homenaje. Serán: Can Can Mercería, Bicicletas Gómez, Yuste Papelería, Yolanda Natal Suárez, Patatas Fritas Fátima y Herbolario Feri.

Los asistentes de la gala serán los premiados en un sorteo entre clientes de los comercios adheridos al programa SALdeCompras. Cada establecimiento comercial hará una propuesta de seis clientes y entre todos los participantes se realizará un sorteo. Las personas ganadoras, además de poder asistir a la gala, serán recompensados con un bono de 10 euros que se activará en el momento de acceder al CAEM.