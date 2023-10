Marco Pérez: "He disfrutado una barbaridad con los naturales al tercer novillo"

Marco Pérez atendió a los micrófonos de OneToro minutos después de salir en hombros de la plaza de toros de Istres, donde debutó de manera triunfal con picadores: "Ha sido un día muy bonito. El segundo y tercer novillo los he disfrutado una barbaridad. Me quedo con el cariño de la gente y los naturales a ese tercer novillo". Ahora se abre una nueva etapa para el salmantino, quien se mostró muy sincero: "Ha habido mil errores y ahora hay que seguir trabajando y luchando por conseguir más sueños, pero de momento hoy me voy satisfecho".

También mostró sus impresiones Marco Pérez tras la muerte del segundo novillo de la tarde, al que cortó una oreja tras una templadísima faena. El novillero salmantino se mostró satisfecho con el balance artístico tras los dos primeros capítulos de la función: "Estoy contento porque este novillo me ha dejado expresarme y pegar muletazos como yo lo siento y como lo que entreno".

El primero de la tarde no ofreció demasiadas opciones de lucimiento a Marco Pérez, algo que el novillero valoró de la siguiente manera: "El primero ha tenido clase y nobleza pero le faltó el final del muletazo". Además, las condiciones climatológicas no son del todo favorables en Istres, algo con lo que el salmantino se mostró un tanto incómodo: "El aire molesta un poco pero queda mucho todavía". El único lunar en la actuación de Marco Pérez fue el uso de la espada, algo a lo que espera poner solución rápido: "Hay que reventar los novillos con la espada...", manifestó el charro.