Javier Cascón, actor de Villoria, promesa emergente del cine y la escena: “Desde pequeño soñaba con los escenarios y la cámara”

Echarle ‘reaños’ a la vida y tus ilusiones, teniendo una meta más que clara. Este es sin duda el gran titular vital que hoy continúa manteniendo Javier Cascón Rivas, un joven, natural de Villoria, hijo de una más que conocida y querida familia en la localidad, quién llegaba en un momento determinado a su casa y se marcaba un ‘Concha Velasco’ asegurando rotundo que ‘quiero ser artista’ y mas concretamente actor, algo que ya esta consiguiendo, situándose a día de hoy como uno de los grandes valores emergentes del séptimo arte, siempre desde el esfuerzo y la dedicación.

Todo lo contado parece mucho, pero, tal y como nos explica Javier, su idea de dedicarse a ser actor viene de lejos. “Creo que este deseo comenzó a surgir en mí desde la niñez. Yo siempre fui un niño muy creativo, al que le encantaba imaginar y transformarse en personajes cuando jugaba o tenía ocasión de hacer cualquier tipo de pequeñas actuaciones infantiles. Seguramente la semilla de esto fue plantada por mi familia. He tenido la suerte de crecer dentro de una familia trabajadora que no ha dudado en educarme apreciando el valor de la cultura y en la que sabían que, al regalarme una película, llevarme al cine o al teatro me hacían el niño más feliz del mundo. Por eso no me es para nada extraño que ahora con veintiséis años haya encontrado mi vocación y sueño profesional actuando delante de una cámara de cine o encima de un escenario”.

Unos orígenes más que consolidados en su idea y que hoy, a sus 26 años, son tanto o mas potentes ya que según argumenta, “siempre tuve referentes culturales dentro y fuera de mi familia, encontré lugares donde empezar a descubrirme creativamente y por supuesto comenzar a formarme profesionalmente. Mis padres se conocieron de jóvenes haciendo teatro con el Grupo Zaranda de Villoria, mi querido pueblo, en el cual llevo viendo actuar a amigos de la familia y vecinos toda mi vida. Hasta descubrí curiosos y humildes antecedentes familiares relacionados con el arte del cine y teatral, pues mi tatarabuelo llegó a realizar carteles para el desaparecido Teatro Bretón e incluso estuvo a punto de haber saltado el charco y partido a Argentina acompañando a artistas de la farándula de la época, o la madre y tías de mi abuelo que fueron taquilleras y limpiadoras del Cinema Taramona” añadiendo que es en Salamanca donde ”pude crecer y donde empecé a coquetear con el teatro acudiendo cada vez que tenía oportunidad al teatro de la Biblioteca Torrente Ballester o a nuestro Teatro Liceo, participando de niño en la extraescolar de teatro de mi colegio, el San Agustín, y ya más tarde durante el bachillerato formé parte del grupo de teatro “Esos Escénicos” del Instituto Mateo Hernández dirigido por Pablo Málaga, el grupo de teatro musical “AContratiempo” o me marchaba en verano a campamentos de teatro dirigidos por Daniel Holguín, un conocido actor cacereño. Con dieciocho años me aventuré a estudiar Interpretación en la “Escuela Superior de Arte dramático de Castilla y León” en Valladolid, ciudad que me acogió y ganó por su tradición teatral y cinematográfica, disfrutando de las maravillosas oportunidades para jóvenes y programaciones de teatro como las llevadas a cabo por el teatro Calderón o el festival Seminci en el que tuve la oportunidad ser jurado joven. Desde entonces no he dejado de aprender y formarme en distintas técnicas y herramientas actorales en cursos y talleres con grandes profesionales de las artes escénicas y el cine tanto nacionales e internacionales; en Salamanca, Valladolid y Madrid donde resido actualmente, e incluso en otros países como Hungría y Rusia. Puedo nombrar a algunos artistas y maestros como Carlota Ferrer, Alberto Velasco, Fernando Cayo, Benito Zambrano, Vicente Fuentes, la compañía belga “Needcompany”, Anatoli Vasíliev o Kristin Linklater entre muchos otros. También he terminado sumando a mi carrera como actor, una nueva dirección enfocada al cine de acción y a la esgrima escénica, por lo que llevo un tiempo formándome como especialista de cine en “Nyumad” que es una empresa de servicio integral de acción creada por Gregory Brossard y Cedric Sester, con gran recorrido en muchas grandes producciones de cine y televisión de nuestro país”.

Sobre el momento en el que daba el paso de anunciar a su familia y entorno el ‘quiero ser artista’ Javier asegura rotundo que “hace años que lo dije, justo cuando tenía que escoger mis estudios superiores y me decanté por una titulación Superior de Arte Dramático. Como suele ser frecuente cuando los jóvenes nos decantamos por estudios y profesiones artísticas esto puede dar algo de vértigo e inseguridad en nuestros padres, ya que son estudios que pueden no tener a simple vista las salidas suficientes o que poder llevar una vida profesional dedicada al sector artístico no suele ofrecer las condiciones y seguridades laborales de pueden dar otros sectores. Sin embargo, he tenido la gran suerte de que entendieran que era la formación que me hacía feliz y tanto mis padres como el resto de mi familia y amigos, siempre me han apoyado y estado presentes acompañándome en mi pelea por seguir con el sueño de querer ser actor, que como digo es por vocación, por amor y para valientes”.

Una pasión y una obsesión que comienzan a tomar forma en la gran pantalla a través del cortometraje “Reverie” del director Dharma Torres, del que aseguran “es una maravillosa oportunidad a la cual estoy muy agradecido, un trabajo muy gustoso como actor y de importancia tanto a nivel personal como profesionalmente, en él he podido crear y conocer a un equipo de cineastas muy prometedores. El resultado de este corto ha supuesto toda una sorpresa por el gran apoyo y difusión que está recibiendo, y creo que me ayuda a poner en valor el camino recorrido hasta ahora, sumándose a otros queridos trabajos y experiencias profesionales anteriores, fruto de años de esfuerzo tratando de encontrar un hueco y nuevas oportunidades como profesional” añadiendo que “desde que me gradué en la “ESADCYL” en el 2019 y aunque el bello inicio de mi carrea fue interrumpido por la pandemia de la Covid-19, no he frenado en mi empeño. En estos años he participado en distintos proyectos teatrales y audiovisuales que me han hecho crecer profesionalmente e ir cumpliendo metas y sueños artísticos. He tenido la suerte de encontrar amigos y creadores con los que embarcarme en proyectos más personales como nuestra Cía.“Atrote Teatro” en la que junto a la artista mirobriguense Popy Vegas, el castreño Julen G. y otros compañeros conocidos en las aulas, vamos consiguiendo darnos a conocer como compañía emergente y recorrer con obras propias escenarios de diferentes provincias de nuestra comunidad y en la que hemos recibido premios como el Accésit del Certamen Arte Joven en 2020 por nuestra obra “Yo, erómeno” o logrado estrenar “Los panes y los peces” en la 25 Feria de Teatro de Castilla y León y el Festival Meetyou de Valladolid, también hemos llegado hasta salas de la capital madrileña y escenarios del norte peninsular. Algunos trabajos a destacar que he ido realizando en estos años han sido la obra “Cuando todo cambia” dirigido por Alberto Velasco, estrenada en teatro Calderón de Valladolid, el cortometraje “Ogro” dirigido por Herminio Cardiel y protagonizado por Fernando Albizu que ha recorrido festivales nacional e internacionalmente, así como apariciones en películas como “La consagración de la primavera” dirigida por Fernando Franco, series de televisión como “Elite”, “La noche más larga”, programas como “Cuarto Milenio” entre otros numerosos cortos, webseries u obras de teatro en salas off de Madrid”.

Un bagaje más que destacado e importante que hoy se ve mucho mas impulsado en lo mediático a través este esperado corto del que es protagonista y del que asegura que “quiere decir ensoñación; es la historia de amor de Lucía una joven con problemas que descubre que tiene un poder especial. Un día trabajando en un restaurante conoce a un chico, al cual interpreto, y establece con él una conexión telequinética. Inevitablemente, surge el amor entre ellos. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen. Este es un corto que explora y viene a dar conocimiento, difusión y valor al cuidado de la salud mental, algo que debería importarnos como sociedad. Todo el equipo que ha hecho posible esta historia original, creemos en su necesidad y por eso ha sido tratada con todo el cariño y profundo respeto. El corto ya ha sido estrenado y se puede visionar en el canal del “Festival Rueda con Rueda” en YouTube buscándolo por su mismo nombre. Invitamos y agradecemos encarecidamente que el público lo vea, lo disfrute y comparta, pues de este modo no solo nos ayudan en la clasificación del festival sin duda un gran escaparate y trampolín profesional para nosotros, ayudan también en la misión artística y social que queremos realizar con él”.

Preguntándole por su futuro más inmediato y esa mente inquieta que siempre esta inmersa en nuevos proyectos, Javier afirma que “siempre estoy abierto y deseoso de sumarme a nuevos proyectos y oportunidades. Ya hay algunos en vista, otros que siguen en marcha o gira como los de mi compañía teatral y algunos que llegarán a la pantalla en muy poco tiempo; desde mis primeros trabajos como especialista en importantes producciones de tv y cine; hasta el estreno de un nuevo cortometraje en el que participó como actor, “La Contable” un cortometraje de Lunática Producciones, dirigido por Elvira Rivas y Óscar Pérez. Es un corto que seguro dará que hablar y que trata sobre una joven que recuerda los abusos psicológicos que sufría junto a sus compañeros por parte de su profesor de interpretación. Conseguimos financiarlo gracias al apoyo de muchas personas en una exitosa campaña de crowdfunding y se podría decir que es un corto muy charro, que ha tomado como escenario lugares de la ciudad de Salamanca como el espacio Almargen o el exterior del museo Da2, un elenco que combina la experiencia de un gran profesional como Roberto García Encinas con nuevas caras de actores jóvenes y salmantinos, al igual que su estupendo equipo técnico también joven y con experiencia. El posible estreno de este corto será en el Casino de Salamanca a principios del mes de diciembre, seguido de otro ya confirmado el 21 del mismo mes en la Sala Tarambana en Madrid. Sin duda un proyecto que me llena de orgullo, pues siempre estoy deseando que el trabajo me vuelva a hacer pisar mi tierra y me permita volver a encontrarme con sus gentes”.

CORTOMETRAJE 'REVERIE' CON @javiercasconactor

"