Unionistas no puede rascar nada positivo contra el Cornellá y pierde en Palamós en medio de la polémica (3-0)

Los charros no han conseguido cumplir con el objetivo en el desplazamiento más largo de su historia y Erik Ruiz ha sido expulsado por roja directa

Unionistas no ha podido rascar nada positivo contra el Cornellá y ha perdido en Palamós en medio de la polémica (3-0). De este modo, los del Reina Sofía no han conseguido cumplir con el objetivo en el desplazamiento más largo de su historia hasta Cataluña y Erik Ruiz ha sido expulsado por roja directa para dar paso a un tiempo extra horrible con adiós al playoff.

En la alineación, Dani Ponz ha decidido mantener a Iván Martínez en la portería; Jon Rojo ha sido la gran novedad en una defensa en la que también han estado Carlos Giménez, Ramiro Mayor y Erik Ruiz; doble pivote compuesto por Nespral y Javi Villar; en bandas, turno para Rastrojo y Planas; arriba, Manu Ramírez ha arropado a Slavy.

Con el pitido inicial, los visitantes han salido mejor y Slavy ha podido ver puerta tras controlar con el pecho un centro, pero su remate mordido le ha impedido culminar la jugada. Sin embargo, 20 minutos después, el ariete ha visto cómo el portero le ha hecho una buena parada a un cabezazo casi cuando el balón se colaba en el fondo de las mallas.

CANARIO Y LA MAGIA

No obstante, el primero que ha golpeado ha resultado ser Canario, que ha ejecutado a la perfección un disparo de falta por encima de la barrera para colocar el 1-0. Además, la acción ha quedado marcada por las protestas de los futbolistas salmantinos al considerar que Carlos Giménez no había hecho la suficiente fuerza para derribar a un contrario. Por su parte, Iván Martínez ha tenido que meter una mano fuerte a un disparo poderoso de Clau Mendes después de irse de varios zagueros. Al descanso, dominio de los de Kike López, ex de la UDS, a costa de un tocado Unionistas por la diana.

Con el paso por los vestuarios, doble cambio en ambos conjuntos: Adri Gómez y Serrano han relevado a Villar y Planas en medio de un encuentro que se ha ido calentando de gran manera por las decisiones del colegiado. Entre tanto, Sergio Ayala, con pasado en el Salamanca UDS, también ha ingresado al césped. El tiempo ha ido pasando y Dani Ponz ha confiado en Losada y Teijeira para la remontada, aunque el salvador se ha llamado Iván Martínez al superar a Clau Mendes en un mano a mano.

Finalmente, el técnico valenciano ha quemado las naves con Álvaro Gómez y Erik se ha llevado una roja directa de recuerdo, mientras que su equipo ha caído derrotado en Palamós con tiro al palo de Losada incluido y la sentencia de Clau Mendes con un doblete en el añadido.

FICHA TÉCNICA

Cornellá: Meykher; Andreu, Vilaplana, Toni Arranz, Niang; Clau Mendes, Kike López, Canario; Caballero, Eudald y Kike Ríos. En el banquillo: Li Hao (ps), Gorriti, Adam, Pesca, Mas, Ayala, Carles, Gonpi, Tenas, Luisao, Koffi y Soma.

Unionistas: Iván; Carlos, Ramiro, Erik, Rojo; Rastrojo, Villar, Nespral, Planas; Manu y Slavy. En el banquillo: Cacha (ps), Losada, Álvaro, Ekaitz, Adri, Ewan, Tur, Teijeira y Serrano.

GOLES: 1-0, min. 27: Canario. 2-0, min. 93: Clau Mendes. 3-0, min. 95: Clau Mendes.

ÁRBITRO: Sergio Usón Rosel, del colegio maño. Roja a Erik. Amarillas a Mamor, Toni, Ayala; Manu Ramírez, Ramiro y Villar.

ESTADIO: Palamós.