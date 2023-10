Marco Pérez: "Va a ser un día apasionante y luego toca seguir apretando y aprendiendo"

La fecha del domingo 15 de octubre pasará a la historia por ser la del esperado debut con picadores del novillero salmantino Marco Pérez. Con dieciséis años recién cumplidos, este prodigio de la tauromaquia dará un nuevo paso en su meteórica y triunfal carrera. Unas horas antes de su debut, Marco Pérez habla con SALAMANCArtv AL DÍA para expresar sus sentimientos ante un evento que ha despertado una tremenda expectación tanto en Salamanca como en el resto del panorama taurino.

"Va a ser un día apasionante y que llevo esperando mucho tiempo", manifiesta nuestro protagonista, quien es plenamente consciente de que "se han generado muchas expectativas y eso es un reto para mí. Un debut con picadores así es un sueño pero por encima de todo es una motivación y una responsabilidad para la que llevo preparándome todo el año". La plaza de toros de El Palio en Istres (Francia) se llenará hasta la bandera para presenciar este festejo, que además podrá seguirse en directo a través de las cámaras de OneToro, algo que valora de forma muy positiva Marco Pérez: "Me gusta que los aficionados quieran verme, me motiva la presencia de las cámaras de televisión. Al final, generar expectación es muy bonito y hace que nunca te vengas abajo porque no puedes fallar al público ni puedo fallarme a mi mismo".

La etapa como becerrista de este joven salmantino ha sido arrolladora. Desde que hizo su primera aparición en público en La Glorieta en una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia en la que dejó a todo el mundo boquiabierto, Marco Pérez ha ido actuando a cuentagotas, pero siempre causando una tremenda expectación: "Dejo atrás una época preciosa donde he disfrutado mucho en la Escuela Taurina y donde he sentido el cariño y el respeto del público. Pero en el toreo se trata de ir subiendo escalones y ahora empieza para mi otra época donde tengo que seguir apretando y aprendiendo".

Marco Pérez ha toreado un total de 17 festejos en esta etapa como becerrista, destacando la sensacional actuación el 12 de octubre de 2022 en La Real Maestranza de Sevilla, donde cortó un rabo, la salida en hombros por la Puerta Grande en Las Ventas el pasado 15 de mayo tras cortar cuatro orejas en un festejo matinal en el que rompió todos los moldes, o sus tardes junto a las figuras del toreo en plazas de toros como Ávila, Lima, Manizales, Granada, Badajoz, Castellón o Aguascalientes, donde se produjo su debut vestido de luces. El domingo en Istres lidiará en solitario tres novillos de El Pilar y uno de Gallón en el que será su primer paseíllo como novillero con picadores, algo que motiva al propio espada: "Ahora tengo el debut en Istres y la próxima semana la presentación en España junto a dos maestros como Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante en Arenas de San Pedro. No se puede fallar ni bajar la guardia nunca".

Con unos valores y una educación ejemplar, Marco Pérez no olvida sus orígenes y su arraigo con Salamanca: "Estoy muy agradecido a Salamanca, a su Escuela Taurina, a los Maestros de la Escuela y a toda la afición de mi tierra. Para mí, como salmantino, es un orgullo y una motivación contar con su reconocimiento y su respaldo. Tanto cariño y tanto apoyo le tengo que corresponder en la plaza".