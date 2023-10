Dani Ponz: "Cualquier decisión de choque cae en contra de Unionistas, amarillas por un tubo, jugadores amenazados porque los iba a expulsar ya..."

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el encuentro con el Cornellá.

Valoración: "Hemos hecho 30 minutos bastante buenos hasta que ha venido la acción de la falta del gol. Esa jugada nos ha desconcertado totalmente y le han dado una ventaja enorme a Canario. La acción ha desquiciado a los chavales y no hemos sabido lidiar con ello".

Arbitraje: "Cualquier decisión de choque cae en contra tuya, tarjetas amarillas por un tubo, jugadores amenazados porque los iba a expulsar ya... así es muy difícil jugar un partido contra un igual. He visto el empate cercano. Me gustaría ver la jugada de la roja porque Erik no es violento. No sé si le pasó algo en Talavera con nosotros el año pasado al árbitro".