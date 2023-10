La Audiencia Provincial no rebaja la condena al ex alcalde de Navacarros

La Audiencia Provincia de Salamanca ha resuelto no rebajar la condena por malversación impuesta al ex alcalde de la localidad de Navacarros, Francisco Bayo.

Se trata de la única sentencia que la Audiencia salmantina ha sometido a revisión en aplicación de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que despenalizó algunas conductas que hasta entonces eran consideradas un delito de malversación.

Según el auto judicial, no procede “efectos retroactivos como ley penal más favorable en el presente proceso” y por tanto “no es procedente la revisión de la sentencia dictada de fecha 28 de diciembre de 2018”.

6 años de prisión

Francisco Bayo, elegido en 2015 como alcalde de Navacarros, fue condenado en 2018 por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad documental. Según la sentencia, Bayo extrajo dinero una cuenta bancaria del Ayuntamiento confeccionando cheques al portador en los que simuló la firma del secretario interventor y la del tesorero. En total fueron una veintena los cheques cobrados con importes desde los 250 euros a los 500, que en conjunto habrían sumado la cifra de 8.050 euros que destinó “a su uso particular no relacionado con su condición de alcalde”.

El órgano judicial condenó a Bayo a seis años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, veinte meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. A ello hay que unir seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y tuvo que indemnizar al consistorio de la localidad por los perjuicios ocasionados con 6.500 euros.