Aitaña Ocaña repite al milímetro su coreografía más polémica en Barcelona

En el punto de mira tras ser acusada de 'hipersexualizar' a su público más joven con sus sus sensuales coreografías subidas de tono en sus conciertos en Valencia y Málaga, Aitana Ocaña ha reaparecido este jueves 12 de octubre en Barcelona.

Un concierto muy esperado en su ciudad natal en el que, lejos de emocionarse hasta las lágrimas como hizo en la ciudad andaluza -"deciros que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os de la gana" dijo a sus fans- ha lanzado un poderoso mensaje con el que ha dejado claro que estamos ante una nueva versión de sí misma.

Con un Palau Sant Jordi abarrotado y completamente entregado a la artista, Aitana ha presentado su nuevo disco, 'Alpha', y ha vuelto a repetir al milímetro las coreografías de la polémica, derrochando sensualidad y reafirmándose en que su estilo ha evolucionado y nada tiene de malo mostrar la versión más adulta y sensual de sí misma.

Un esperadísimo concierto en el que, mientras sus fans vistieron de blanco el estadio barcelonés -cumpliendo con el dress code de la gira, en la que el público de cada ciudad tiene que ir vestido de un color- la novia de Sebastián Yatra derrochó sofisticación con unas botas tipo mosquetera negras, mini falda en el mismo color y camisa blanca tipo cropped.

Arropada por sus padres y por sus amigos de toda la vida, Aitana se ha sincerado con sus fans y, después del emocionante discurso con el que respondió a las críticas en Málaga, ha revelado su decisión, que no es otra que mostrarse menos habladora a partir de ahora.

"He podido ir a conciertos de personas que admiro mucho y me he dado cuenta de que hablo mucho así que he tenido que bajar un poco la intensidad, casi hablo más que canto" ha bromeado, dejando entrever que en sus próximas apariciones no abrirá tanto su corazón.

Además, la cantante ha querido desear suerte a 'Operación Triunfo' en su regreso a Amazon Prime seis años después de su paso por el programa que la lanzó a la fama: "Fueron los primeros que confiaron en mí, me pusieron la pegatina. Hace ya 6 años que empezó todo, tengo 24 y han pasado muchas cosas. Está por aquí Noe (Noemí Galera). No sé dónde estáis pero os digo que os quiero, os doy las gracias y os deseo lo mejor en esta nueva etapa.

"Siento que el concierto de Barcelona para mí es el más difícil de todos, siempre lo digo, pero lo digo de corazón. No quería cantar 'Con la miel en los labios' en esta gira porque siempre lloro. A veces uno está peor, más sensible... pero sé que para vosotros esta canción es realmente muy especial y no quería dejarla fuera. Esta vez me he prometido a mi misma no llorar. Está bien llorar, pero hay veces que hay que estar feliz porque estar en el Palau Sant Jordi con vosotros es increíble" ha añadido.

Una Aitana madura y con las cosas muy claras que, a pesar de las críticas, no piensa cambiar: "La vida son cambios todo el tiempo,hay que pensar que muchas veces esos cambios son a mejor" ha concluido.