Los salmantinos “tienen ganas de viajar” y a pesar del aumento de precios, recuperan los viajes de larga distancia

Se acerca el fin del buen tiempo y, según las previsiones, la llegadas de las lluvias. En este contexto, hablamos con Juan Carlos del Val, presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viajes (ASAV) para conocer de primera mano cómo ha sido la temporada de verano y cómo se prevé este Puente del Pilar entre los salmantinos.

Del Val asegura que ha sido “un buen verano” que todavía podemos disfrutar en cuanto a temperaturas. “Hemos tenido bastante normalidad y la gente tenía ganas de viajar”. Sin embargo, el aumento de los precios también se ha notado. “Los precios han sido bastante altos, pero, aun así, se ha vendido bastante bien durante la temporada de verano”, destaca.

Un año más nos hacemos la misma pregunta, ¿cuáles han sido los destinos favoritos de los salmantinos para el verano de 2023? “Hemos vendido y se ha recuperado la preferencia por los destinos europeos, aunque también hay quién prefiere destinos nacionales y fuera de la Península”, detalla del Val. También se han recuperado los viajes de larga distancia a otros continentes, algo que la pandemia dejó atrás y que se ha ido recuperando progresivamente.

Hay salmantinos que prefieren organizar de manera independiente sus vacaciones y escapadas, pero sigue habiendo aquellos que son fieles a las agencias de viajes. En estos últimos casos, Del Val destaca que “acuden a nosotros en especial cuando se trata de viajes más complicados, cuando a mayores de unos billetes y un hotel, buscan un asesoramiento profesional”.

En pleno Puente del Pilar, los desplazamientos que comenzaron ayer miércoles por la tarde, las agencias salmantinas los han notado desde hace ya varios días. Con la celebración de la Feria del Marisco que se está desarrollando en Galicia desde el 5 y hasta el 15 de este mes, el presidente de ASAV explica que han organizado viajes desde el pasado fin de semana. “Es un evento que gusta, que no está muy lejos de Salamanca. Además, es una zona muy bonita, que gusta y con este tiempo… se ha vendido muy bien”.

El caballo de batalla de las agencias de viajes continúa siendo la situación con el Club de los 60. “Es nuestra pequeña pelea porque no vemos normal que no podamos venderlo todas las agencias para asesorar a los clientes. Ahí tenemos nuestra lucha con la Junta y con servicios sociales. No avanzamos, pero seguimos en ello”, explica.

Del Val lanza un mensaje a los salmantinos: “Que apuesten por nosotros, por las agencias de viajes. Al fin y al cabo, somos asesores de viaje y le intentamos dar la mejor información y la máxima seguridad en sus viajes para hacérselo todo más cómodo y sencillo”, concluye.