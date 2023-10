Las obras de Paqui González del Castillo ya sorprenden y pueden visitarse en el CDS

El Centro de Desarrollo Sociocultural acoge desde este miércoles y hasta el sábado 4 de noviembre la exposición de la artista, natural de Villoria, Francisca González del Castillo.

Se trata de una llamativa muestra que recoge decenas de obras de esta pintora villoreja, que recoge lugares emblemáticos y retratos con gran realismo, todos ellos realizados a partir de los conocimientos y el esfuerzo personal.

Tal y como destacaba Paqui, como todo el mundo la conoce, “soy autodidacta. Desde la infancia me gustaba dibujar y pintar. Los óleos fueron mi primer acercamiento a la pintura y durante muchos años me centré solamente en ellos. En mi afán por aprender, consulté materias y técnicas relacionadas con el arte de pintar y la dedicación y la entrega me permitieron perfeccionarme y alcanzar la suficiente experiencia como para impartir varios cursos de pintura en diferentes asociaciones culturales. Tras explorar el mundo del óleo, me adentré en el carboncillo y practiqué con retratos de mi familia”.

Una técnica, la de los retratos, que se ha convertido en su especialidad, mientras que de su estilo pictórico señala que “se puede definir como figurativo y mi fuente de inspiración la encuentro en mi entorno más cercano, nuestros paisajes y pueblos salmantinos. Considero que no existe mejor forma de expresar sentimientos y emociones que plasmarlos sobre el lienzo”.

Tanto la alcaldesa Carmen Ávila, como la concejal de Cultura, Sonsoles Núñez, destacaban la fuerza visual de las obras y el realismo de los retratos, trabajos que catalogan de “sorprendentes”.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 horas, mientras que los sábados puede recorrerse de 10:30 a 12 horas. Domingos y festivos cerrado.