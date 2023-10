La polémica sobre las cenizas de Carmen Sevilla

Carmen Sevilla fallecía el pasado 27 de junio a los 92 años después de más de una década luchando contra el alzheimer alejada de los focos. Un adiós en silencio al que seguía un velatorio en la más estricta intimidad por expreso deseo de su hijo, Augusto Algueró, que quiso preservar la imagen de su madre hasta el último momento.

Y ahora, 105 días después de su muerte, 'ABC' ha revelado que las cenizas de la inolvidable artista continúan en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, sin ser recogidas por el compositor. Una sorprendente información que han confirmado fuentes del crematorio al periódico: "Sí, están allí y pueden ser recogidas en cualquier momento, bien por su hijo, que fue quien firmó todos los permisos para que se llevase a cabo el proceso, o por cualquiera que lleve una autorización de este con la fotocopia de su DNI" han explicado.

Un gesto por parte de Augusto que ha causado verdadero estupor entre algunas de las personas más cercanas a Carmen Sevilla. Tino Fernández, su chófer durante más de dos décadas, ha roto su silencio en 'Espejo público' y ha asegurado que le parece "inconcebible que tu hijo te abandone en un tanatorio. Es abandono, dejadez". "Me sorprende pero no me extraña" ha confesado.

Un sentimiento que comparte con el que fuera representante de la artista, Luis Méndez, que no entiende que los restos mortales de una de las grandes figuras de nuestro país continúen 3 meses después de su fallecimiento en el tanatorio como si fuese "una mendiga".

Elena, una de las sobrinas de Carmen, ha roto su silencio en 'Vanitatis' y ha revelado que una parte de las cenizas de su tía sí han sido recogidas, pero por ella y su hermana Carmen. Dada la especial relación que la icónica presentadora tenía con su hermano, Pepe García, pidieron a su primo Augusto un relicario con parte de las cenizas para que reposasen juntos. Algo a lo que el empresario accedió, separándose dicho relicario de la urna principal.

Una polémica sobre la que Algueró ha evitado pronunciarse públicamente, aunque según Rappel -gran amigo de la actriz- ha contado al diario 'El mundo', el hijo de Carmen niega dicha información, asegura que las cenizas de su madre sí han sido recogidas.

Con la duda en el aire de si las cenizas de la sevillana continúan o no en el tanatorio de Pozuelo, el próximo lunes 16 se celebrará una misa funeral en su honor en la madrileña Iglesia de San Francisco de Borja. Un homenaje a Carmen organizado por sus sobrinas y al que, todo apunta, Augusto no asistirá.