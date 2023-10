Las futuras estrellas del baloncesto de CyL se reunirán en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes será la sede de la concentración de algunas de las categorías de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. En concreto, del 12 al 15 de octubre los jugadores y las jugadoras de cadete masculino e infantil masculino y femenino, se hospedarán y entrenarán en las instalaciones del municipio.

“Santa Marta ha sido siempre un referente no solo en el deporte en general, sino también en el baloncesto en particular, una disciplina a la que yo estoy muy ligado y en la que hemos cosechado importantes éxitos. Desde el Ayuntamiento cedemos las instalaciones para que esta concentración sea posible y porque intentamos siempre estar a la cabeza de todo aquello que esté asociado al deporte, no solo a nivel local sino también, como en este caso, a nivel regional”, señaló Jorge Valiente, concejal de Deportes.

Las jugadoras y jugadores de la federación se hospedarán en la residencia de los Padres Paúles y entrenarán en el Pabellón María Santos en horario de mañana y tarde.

La Federación de Baloncesto de Castilla y León se preparará durante esos días en Santa Marta para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará el próximo mes de enero en Huelva.