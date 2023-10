El Salamanca UDS se centra en el asalto al liderato

El Salamanca UDS se prepara esta semana para el asalto al liderato, ya que el domingo, a las 17:00 horas, recibirá en el Helmántico al Real Ávila, que encabeza la clasificación con 12 puntos, mientras que los charros son terceros con 11.

El lunes, el equipo de Jehu Chiapas tuvo un entrenamiento de recuperación para los que jugaron más minutos Bembibre y trabajo más intenso para el resto. Hoy martes la plantilla descansa y del miércoles al sábado, ambos incluidos, habra sesiones de trabajo matinales y tardes libres.

Además, tras el empate sin goles en Bembibre, los jugadores quieren quitarse la espina, ya que la victoria estuvo cerca y tuvieron ocasiones, pero no se logro. "No pudo entrar, no fue el día y no nos fuimos conformes", manifestaba en las redes del club el delantero Fassani.

Por su parte, el Real Ávila espera movilizar un buen número de seguidores y ha organizado el desplazamiento de sus aficionados en autocares, con el precio de 10 euros por pasajero.