La Reina Letizia se 'lanza' a rapear para concienciar sobre la salud mental

Tras vivir el sábado una jornada inolvidable en la jura de bandera de la Princesa Leonor en la Academia Militar General de Zaragoza, la Reina Letizia vuelve al trabajo. Y lo hace presidiendo el acto por el Día Mundial de la Salud Mental, una causa con la que está especialmente comprometida.

Bajo el lema "Salud Mental, Salud Mundial: un derecho universal", su Majestad vuelve a convertirse en la cara visible de esta iniciativa de la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Y para concienciar sobre la importancia del bienestar emocional, la Reina Letizia no ha dudado en dar el pistoletazo de salida al acto con un discurso en el que se ha lanzado a 'rapear', citando varios versos del rapero El Chojin: "Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?".

"No se me ocurriría tratar de rapear por respeto a los artistas de este género musical, pero sí me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: 'La Reina rapea por la salud mental', "rapea" entre comillas, y creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este" ha añadido, consciente del alcance que tendrá su gesto de citar los versos del conocido rapero para concienciar sobre la importancia de la salud mental en un día tan señalado como este.

Un acto en el que la Reina ha tirado de fondo de armario recuperando el que sin duda se ha convertido en su vestido favorito; o por lo menos es el más amortizado. Se trata de su famoso diseño verde de Sandro. Un modelo midi de estampado pañuelo con falda plisada, escote cruzado y manga larga que se convirtió en viral cuando Doña Letizia lo estrenó en 2018 y que, desde entonces, le hemos visto ¡en nada menos que 8 ocasiones!

Un vestido que le favorece especialmente, que es ideal para cualquier estación -como ha vuelto a demostrar la monarca- y que en esta ocasión ha combinado con unos salones destalonados negros de Carolina Herrera, y un bolso tipo bandolera negro de la misma firma que ha llevado en la mano.

La próxima vez que veamos a Doña Letizia será este jueves, cuando presida con el Rey Felipe VI y la Princesa Leonor los actos con motivo de la Fiesta Nacional.