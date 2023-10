El gran trabajo de Salud Mental Salamanca para conseguir la autonomía laboral de las personas con discapacidad

Conseguir la igualdad laboral para las personas con discapacidad es fundamental, y en ello trabajan y ponen todos sus esfuerzos la Asociación de Salud Mental Salamanca y su programa de empleo. Se trata de un programa de itinerarios de inclusión socio laboral para personas que tengan un reconocimiento de un grado de discapacidad superior al 33%. En el año 2022 el programa tuvo 136 personas participantes del programa de jóvenes y del programa de adultos, ambos dos subvencionados por el Fondo Social y hubo una inserción laboral de 95% de contratos.

Sus orientadoras, Marta Pérez y Olga de Dios, explican que es “un programa en el que se trabaja y se fomenta la independencia de las personas independientemente del tipo de discapacidad que tengan”. Se trata de un programa que está subvencionado por el Fondo Social Europeo Plus, cofinanciado por Gerencia de Servicios Sociales y por la Junta de Castilla y León. Es un programa que es gratuito para las personas y los requisitos para poder acceder al mismo es que las personas encuentren desempleados o con mejora de empleo, con interés en mejorar el empleo y que tengan un certificado de discapacidad superior al 33% cualquier tipo de discapacidad independientemente de la discapacidad que tengan.

“El objetivo genérico es ofertar o promover la igualdad de oportunidades en torno a un derecho básico de las personas, que es un acceso a un trabajo digno y de calidad. Que pueda favorecer ese desarrollo personal, que al final, en el caso de las personas que tienen un certificado de discapacidad, lógicamente es fundamental incidir en la igualdad de oportunidades y ese acceso a un derecho básico que al final es para toda la sociedad, que es el acceso a un trabajo. Para ello es fundamental promover la autonomía de las personas”, explican.

Este trabajo integral que realizan con las personas dentro del programa de empleo se hace a través de diferentes acciones que van implícitas la gestión de apoyos de forma muy individualizada con cada uno de los participantes y así ayudarles a conseguir su objetivo. “Cada persona tiene necesidades diferentes y nos adaptamos a lo que cada persona precisa en cada itinerario personalizado de inclusión sociolaboral”.

En este sentido, en este programa “no damos un trabajo a nadie, lo que tratamos es de facilitar herramientas para que sea la persona el artífice de su desarrollo y de su autonomía. Le acompañamos en detectar tus talentos y tu valía personal, también tus áreas de mejora. Es una búsqueda activa de empleo. Tratamos de que sea realmente una búsqueda activa, proactiva por parte de la persona y con una metodología participativa, donde es la persona la que decide”, explican.

Junto a ello, cuentan con una bolsa de empresas donde nos trasladan ofertas de empleo y luego a su vez trabajan de manera muy incipiente lo que es, dada la inserción de que el participante es el precursor de la consecución de esa inserción laboral.

Sin embargo, también es importante destacar la vertiente que aparece después de encontrar un empleo y comenzar en el puesto de trabajo. “Los participantes nos dicen que la teoría es muy fácil interiorizarla, pero nadie prepara para poder luego desarrollar un puesto de trabajo a nivel propiamente dicho profesionalmente o competencialmente, sino de habilidades. Entonces los participantes cuando desarrollan las actividades y las formaciones que realizamos de salud mental salamanca experimentan lo que es el desarrollar unas relaciones o unas habilidades sociales con unas personas y con otras. Así tratamos de fomentar la identidad”.

Todo ello, por supuesto, sin olvidarse de la salud. “Hay que cuidar la salud. La salud es muy importante en el proceso de inclusión social laboral. Si no, no tiene sentido. No puede ser el trabajo a costa de tu salud y cada vez se dan más casos de ansiedad, de estrés, de depresión en el ámbito laboral, las últimas estadísticas así lo están amparando”, detallan.

Por todo ello, hacen especial hincapié en la importancia de que la sociedad y, en términos de empleo, las empresas, tengan “mayor confianza en las habilidades y en las competencias que tienen las personas con un grado de discapacidad. Porque sí que es cierto que hay un estigma, hablando de salud de los objetivos de tanto de las personas como de las propias empresas ven que verdaderamente las personas una vez están dentro mantienen su puesto de trabajo y no hay mayor diferencia de unas personas a otras es tener mayor confianza en las personas”, concluyen.

LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Salud Mental Salamanca es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en el 92. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares. Asimismo, se trabaja también en defender los derechos y en representar al movimiento asociativo. La entidad tiene sede tanto en Salamanca como en dos delegaciones, en Ciudad de Rodrigo y en Guijuelo.

Cuentan con un punto de información que es el primer contacto de inicio. También realizan campañas de sensibilización y de divulgación. Cuentan con un centro de día, donde se llevan a cabo terapias y trabajos ocupacionales, servicio de promoción a la autonomía personal, apoyo a familias, el programa de asistencia personal, atención integral. Además de viviendas supervisadas e intervención en centros penitenciarios, una sección de infanto juvenil y el programa de salud mental comunitaria.