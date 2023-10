Primeras voces críticas a la Nochevieja Universitaria en la Plaza Mayor

Mientras la Asociación de Empresas de Hostelería de Salamanca y Provincia trabaja en la organización de la popular Nochevieja Universitaria, Chenche Martin Galeano, presidente de Por Salamanca, ha firmado un comunicado en el que pide que el gran evento previo a las vacaiones de los estudiantes no se realice en la Plaza Mayor. Estos son sus argumentos:

"Otro año más llega el final del año y los universitarios empiezan a preparar su fiesta de fin de año. Aunque realmente quienes la organizan son algunos hosteleros con el beneplácito del ayuntamiento de la ciudad.

Desde Por Salamanca proponemos desplazar el evento a otros escenarios más adecuados, donde el ocio y el ambiente festivo no estén reñidos con el patrimonio artístico (recordando que somos Patrimonio de la Humanidad), la limpieza, el orden y el descanso de todos aquellos que no quieren formar parte de la fiesta.

La Plaza Mayor es uno de los mayores emblemas de la ciudad y es además uno de los monumentos por los que Salamanca es ciudad Patrimonio de la Humanidad. «No entendemos porqué se siguen haciendo eventos multitudinarios, que ocasionan daños en la propia estructura del monumento y provocando excesivas vibraciones que se podrían evitar".

El Ayuntamiento de Salamanca no puede permitir que nuestro patrimonio se siga deteriorando por estos botellones publicitados desde la administración y desde una de las asociaciones de hostelería. "Los ciudadanos están cansados de uno y otro evento, de tal manera que es imposible pasear por la plaza debido a la ocupación abusiva que se ha hecho de este espacio público. Esto no quiere decir que estemos en contra del uso turístico que se le da a la plaza, sino que sea posible compatibilizar ambos usos priorizando siempre la defensa y cuidado de este patrimonio que es de todos", señala Chenche Martin Galeano, Presidente de Por Salamanca. A pesar de la normativa que prohíbe el botellón en la vía pública "se ha estado haciendo un uso inadecuado de la misma, ya que se fomenta y permite de un modo poco coherente con este tipo de actividades como la denominada Nochevieja Universitaria, de la cual la mayoría parte de la hostelería salmantina no quiere saber nada.

En 2009 no se celebró en Salamanca por falta de acuerdo entre organizadores y Ayuntamiento y en 2021 por falta de garantías sanitarias, se desplazó el evento a Zamora y no fue ninguna catástrofe para la ciudad.

Desde por Salamanca exigimos tratar este tema mirando por el interés general de los ciudadanos y por este Patrimonio artístico que deberíamos cuidar entre todos. No tiene ningún sentido estar “orgullosos” de los pocos segundos en los que se hacen eco los medios con motivo de este festejo. La Nochevieja Universitaria se puede hacer, pero no en la Plaza Mayor y sino ¿este es el turismo que queremos fomentar? … no tiene ningún sentido y no es cuestión de derechas ni de izquierdas, realmente debemos valorar y proteger lo nuestro.

El partido Por Salamanca considera que este asunto de vital importancia, haciendo eco de los vecinos y gran parte de los negocios hosteleros que sí están a favor de dar continuidad a la Nochevieja Universitaria pero en un recinto acondicionado para ello. Por este motivo el partido realizará una recogida de firmas en distintos puntos de la ciudad para mostrar la importancia de este asunto y que sea considerado por el ayuntamiento de la ciudad".

Chenche Martin Galeano, presidente de Por Salamanca