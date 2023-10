Las llamadas comerciales indeseadas, un problema aún no resuelto

En teoría están prohibidas por Ley, pero en la práctica los usuarios seguimos siendo víctimas del spam telefónico. Casi todos las recibimos, y no de manera esporádica. ¿Qué opciones tienen los consumidores para acabar con esto?

El pasado 30 de junio entró en vigor la la Ley General de Telecomunicaciones, por la que se prohíben las llamadas comerciales no solicitadas. Cuando han pasado ya tres meses de ese momento, una reciente encuesta de OCU revela que esas llamadas se siguen produciendo, y no son nada “extraño”: de hecho, 9 de cada 10 consumidores ha recibido en el último mes una llamada comercial no deseada.

Es un hecho que la medida establecida por la nueva normativa de que solo se realicen llamadas comerciales con la autorización expresa del consumidor (salvo excepciones) no está funcionando. ¿Por qué?

Puede ser que nos llamen sin incumplir la ley porque hay interés legítimo de la empresa que nos llama, algo que sucede por haber sido clientes de ellos en los último 12 meses; porque, aun sin darnos cuenta, hemos dado el consentimiento para realizar esa llamada, bien a esa empresa directamente o si no, a otra, al autorizar la cesión de nuestros datos a un tercero.

Pero también puede ser que la empresa que nos llama simplemente esté incumpliendo la normativa, algo que no es fácil de detectar, porque muchas veces no se identifican. Lo cierto es que nos siguen llamando... ¡y nos siguen llamando mucho!

Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva norma, una rápida encuesta a una muestra representativa de la población española reveló que 9 de cada 10 ciudadanos habían recibido una llamada comercial no solicitada proponiendo un cambio de compañía en el mes anterior, y que casi 3 de cada 4 incluso había recibido más de dos llamadas

El 12% afirma que no se identificaron, y de los que recordaban el nombre de la empresa, una gran mayoría (8 de cada 10), afirmaba que no era una empresa de la que fueran clientes. Según los usuarios, las empresas de telefonía y suministros son las que más llaman, en concreto mencionaron a Vodafone, Jazztel, Endesa, Iberdrola u Orange como las más "spameadoras".