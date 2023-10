Gabriela Guillén responde ante la prueba de paternidad que le habría pedido Bertín Osborne

Embarazada de casi 7 meses, Gabriela Guillén sigue en boca de todos tras las diferentes noticias que cada día van saliendo a la luz sobre su relación con Bertín Osborne y el hijo en común que esperan. A pesar de que deberían estar siendo semanas tranquilas para la fisioterapeuta, lo cierto es que sigue en el ojo del huracán y atraviesa algunos baches que están haciendo la espera todavía más complicada.

Tras la petición del presentador para que se haga una prueba de paternidad a su futuro hijo en cuanto nazca, Gabriela ha preferido no comentar al respecto, asegurando que por el momento no puede hablar: "Nos os puedo decir nada".

En cuanto al testimonio de Marcia Di Lele, la joven se muestra tajante: "Es que no sé de quién me estáis hablando". Esta mujer ha asegurado haber mantenido una relación sentimental de un año con el cantante durante su matrimonio con Fabiola Martínez, sumándose así a la lista de las supuestas amantes que habría tenido Bertín durante estos años.

Además, no ha dudado en mostrar su enfado con aquellos que apuntan que es ella quien avisa a la prensa: "De verdad, es que necesito hacer unas cosas y luego decís que yo os llamo y decís que estoy en contacto con los periodistas y esto es absolutamente mentira entonces si tenéis pruebas, por favor ya bastante tengo, no me sigáis".