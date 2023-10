Carmen Lomana, tras sufrir un robo en su casa: "Estoy en shock. He tenido suerte"

"Asustada" y "en shock". Así está Carmen Lomana 24 horas después de que dos encapuchados entrasen en su residencia del centro de Madrid cuando ella se encontraba en el interior. A pesar del durísimo momento que vivió al ser consciente de que habían asaltado su casa con la intención de robar, la socialité tuvo fuerzas de encerrarse en una habitación, llamar a la seguridad de su edificio y a la policía y gritar a los delincuentes que se fuesen que la policía estaba de camino.

Afortunadamente, Carmen no sufrió ningún daño; y después de denunciar en comisaría el asalto a su vivienda, y de reforzar la seguridad cambiando la cerradura e instalando una alarma, ha tenido la deferencia de bajar a su portal para atender a las cámaras de Europa Press y revelar cómo se encuentra y cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que dos ladrones habían entrado en su casa.

- CARMEN: He decidido bajar, primero, para daros las gracias por el interés y por el rollo de estar aquí esperándome, y para deciros que estoy bien. Estoy enterita, podría estar en un hospital.

- CHANCE: Qué susto más grande, ¿verdad, Carmen?

- CARMEN: Mucho, mucho. Fíjate que estaba en casa cerrada con las dos llaves y la alarma, y hay que ponerse todo lo que pueda la gente y tener mucho cuidado.

- CHANCE: ¿La situación cómo fue? ¿Escuchaste un ruido y te los encontraste?

- CARMEN: No, yo estaba tan feliz a las 15.30 de la tarde con la radio puesta, arreglándome, maquillándome para ir a televisión y digo, 'estoy oyendo unos ruidos más raros'. Estaba al otro extremo y ya cuando oí tanto ruido pensé si se ha abierto una ventana, y cuando salgo, los encuentro. Dos tíos como una torre, uno vestido con un chándal blanco, capucha, la cara tapada y yo no sé cuántos había, yo vi dos. Yo creo que ellos se asustaron también porque no esperaban a nadie. Yo creo que acababan de reventar las cerraduras, la alarma no sé cómo la reventaron porque yo estaba con alarma y todo, y yo decía 'no es posible lo que estoy viendo, si tengo gente en casa y está todo cerrado'. Pensaba idioteces, de repente dije, 'serán mis sobrinos y cómo iban a entrar mis sobrinos', pero me pareció tan inconcebible. Entonces iban dos tapados la cara, la cabeza, con unos chándal buenos, no te vayas a creer que iban hechos una porquería. Me fijé. Entonces yo pegué un grito horroroso y no sé de dónde me salió a mí la voz, fue horrible. Les dije 'sinvergüenzas, viene la policía ya que la he llamado'. Cerré la puerta que daba a donde estaban ellos y me metí en la cocina para llamar a la policía, a Securitas Direct y todo el rollo.

- CH: Hay una información que dice que cuando tú te los encuentras de frente, hablabas de un palo y de un cuchillo. ¿Eso lo cogiste tú?

- CARMEN: Yo grité muchísimo y les dije 'sinvergüenzas, viene ya la policía que les he llamado' y se quedaron como esta de donde ha salido que dice que viene la policía. Eso fue un farol porque a mí no me había dado ni tiempo entonces cerré la puerta y dije a ver si no vienen, y nada, me metí en la cocina, puse el SOS de Securitas Direct, llamé al 091 y al 112. La policía inmediatamente vino con las sirenas sonando que es una manera de disuadirles, pero yo no sabía si estaban escondidos en algún sitio. Fueron unos momentos de terror y entonces lo que hice fue coger un palo que pesa mucho que es como de hierro y el cuchillo más grande que tenía en la cocina.

- CH: Pero fuiste muy valiente, Carmen.

- CARMEN: Pero no vas a estar así, pensé en meterle un palo en la cabeza cuando entrase o algo. De todas maneras, también tengo que decir a los ladrones gracias porque no me habéis hecho nada, pero también os digo que os va a resultar muy difícil encontrar algo porque ahora en las casas no tenemos dinero, no tenemos joyas y tenemos cuatro chuches de bisuta porque no somos tan imbéciles con todo lo que está pasando.

- CH: Has comentado que has vuelto a nacer, ¿no?

- CARMEN: Hombre, nunca sabes. Acordaos lo que le hicieron a José Luis Moreno y a tanta gente, el simple hecho de que te amordacen, te aten o te peguen es horrible o sea que he tenido una suerte increíble. No sé si fueron los gritos que di o lo que dije de la policía. La policía llegó pitando porque está aquí al lado y he tenido suerte, y solo quería deciros eso porque estoy loca de llamadas, de todo*

- CH: Carmen, ¿has conseguido dormir? ¿Cómo estás dentro de casa?

- CARMEN: Estoy en shock y estoy asustada porque esta noche casi no dormía porque se me venían las imágenes a la cabeza, pero he dado gracias. Yo soy una persona muy espiritual y ayer estuve rezando, y dando gracias a la virgen, a Dios y a mi ángel de la guarda que a lo mejor se llama Guillermo porque es que he tenido una suerte.

- CH: No se han llevado nada.

- CARMEN: Fíjate que ni he mirado si en el salón se han llevado algo, pero yo creo que no. Se asustaron, se asustaron tanto como yo porque pensaban que no había nadie.

- CH: ¿La Policía qué te ha dicho?

- CARMEN: Que no diga nada, que no hable y mira cómo estoy yo.

- CH: Pero es un poco cómo te sientes más que el robo. Dentro de lo que estás contando, tampoco hay nada que interceda en la investigación. ¿La respuesta de la Policía bien?

- CARMEN: La Policía Nacional, que son los que vinieron, gracias, gracias y gracias. No han podido ser más cariñosos, más eficaces en todo, luego me llevaron en un coche. Vinieron en un coche que no era de policía para llevarme a hacer la denuncia y luego vinieron los de la policía esa que echa polvitos y ven las huellas. Vino todo el mundo muy rápido. Muchas gracias a nuestra presidenta que me llamó también para saber cómo estaba que se había enterado y me llamó anoche, y que conste que yo no soy militante de ningún partido, ¿eh? Me llamó por puro cariño y porque nos conocemos.

- CH: Aparte de la presidenta, ¿quién te ha llamado?

- CARMEN: Me han llamado de Dubai, de Estados Unidos, de México, de Portugal. O sea, se ha enterado todo el mundo.

- CH: ¿Cómo estás en este momento?

- CARMEN: Estoy bien, estoy muy estresada, pero estoy bien. He bajado para daros las gracias a todos y para que no tengáis que estar aquí esperando tanto tiempo y, bueno, muchas gracias, de verdad. Esta mañana cada cinco minutos me sonaba el teléfono y me llamaban porque están los de Securitas Direct en casa, están los cerrajeros, está todo el equipo y tengo que estar aquí.