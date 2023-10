“La Misión es una grandísima orquesta y estoy seguro que va a sorprender”

- Afronta la organización de sus primeras Fiestas Patronales de Santa Teresa, las más importantes en el calendario festivo de la villa ducal. ¿Qué tipo de fiestas van a poder disfrutar los vecinos de Alba de Tormes?

Hemos hecho una programación festiva y cultural variada donde no faltan los festejos taurinos, la música, las verbenas, los conciertos, charangas y mucha pirotecnia, desde los toros de fuego con y sin buscapiés, pasando por la espectacularidad de los correfoc y los fuegos artificiales.

- Otra vez octubre, otra vez dos fines de semana. Esta vez las fiestas de Alba de Tormes no compiten con ninguna otra en la provincia. ¿Cuál es el mayor handicap de tener dos fiestas al año y esta vez dos fines de semana?.

No sólo son dos fiestas al año. El handicap es que dichas fiestas son muy seguidas con casi un mes de diferencia. Este año, al contar con dos fines de semana, es positivo debido a que facilita que las fiestas sean más participativas y las personas que viven fuera de Alba puedan venir. El mayor handicap es el tema económico. No podemos tener el presupuesto de gasto que nos gustase.

- ¿Qué asociaciones colaboran de forma directa en la organización de estas fiestas?

No quiero dejarme ninguna en el tintero, todas. La implicación del movimiento asociativo es muy importante y debo decir que su actitud y compromiso con las actividades a realizar siempre es muy bueno.

- En las pasadas Fiestas de la Transverberación hubo quejas por el nivel mostrado por las orquestas contratadas para un pueblo como Alba. ¿Considera estas críticas acertadas?.

No puedo negar que se podrían haber mejorado. Es cierto que, aunque he tenido el apoyo de mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno, es difícil organizar unas fiestas con tan poco tiempo. Los “toros desde la barrera” se ven muy bien pero, cuando llegas, ves que la cosas no son tan fáciles. Aunque este año tengo poco margen de maniobra debido a la inmediatez de unas fiestas con otras, he aprendido y tomando nota de las críticas constructivas para que el próximo año no vuelva a pasar.

- En esta ocasión destaca ‘La Misión’, que se ubicará en la calle Parada, en el mismo lugar que Panorama hace unos años. Es la gran apuesta musical para el mes de octubre. ¿Qué puede decirnos de esta orquesta?.

La Misión es una grandísima orquesta y estoy seguro que va a sorprender. Vienen cinco trailers y un autobús para desplazar a los artistas y cuentan con números muy espectaculares.

- Por tradición. ¿Qué actividades no pueden faltar en un programa festivo en Alba de Tormes?.

En el caso de las fiestas de octubre los fuegos artificiales, los encierros y vaquillas y actos que son esencia ya de estas fiestas seculares: el reconocimiento a la persona más mayor, a los matrimonios en su 50 aniversario, la lectura continuada de la obra de Santa Teresa de Jesús, la ofrenda floral, el día de la juventud, el día del mayor, de la mujer, los playbacks y las charangas, sin contar con la solemnidad de los actos religiosos, más aún en este Año Jubilar Teresiano.

- ¿Presenta alguna novedad el programa?

No es nuevo pero sí es importante la vuelta del toro de cajón, un acto muy tradicional que no se celebraba desde el 2019 y que hemos organizado con la Asociación 15 de octubre, al igual que el resto de encierros y capeas.

- ¿Qué actos destacaría?

Hay gran variedad de actos. El espectáculo pirotécnico Caveldeath y los fuegos artificiales son imprescindibles. En el apartado musical, como el tributo al Último de la fila entre otros y la gran fiesta de DJ’s albenses y la gran orquesta La Misión.

- El año pasado se apostó por un festejo taurino de primer nivel con Morante de la Puebla. Un festejo, que a pesar de su alto coste, dejó importantes ganancias especialmente en los negocios de restauración y hostelería. Igual que se apostó en ese momento por un festejo de esas dimensiones. ¿Apostará el Ayuntamiento alguna vez por la organización de un concierto con un grupo de música o artista de primer nivel?. ¿Sería más viable hacerlo en octubre o en el mes de agosto?.

Nada es descartable y se puede plantear. De hecho la organización de este tipo de eventos en la plaza de toros, sean taurinos o musicales, con iniciativa privada como el concierto del año pasado de Galván Real o Cano, este año, están dando muy buenos resultados.

- ¿Cómo convencerías a alguien para que acuda a las fiestas?

Alba es una Villa acogedora con una oferta gastronómica, hostelera y un patrimonio cultural y monumental de primer nivel a la que del 13 al 22 de octubre se une una programación muy variada para disfrutar de nuestra villa, tanto mayores, como jóvenes y niños y niñas.

- Un mensaje para los albenses…

Que disfruten plenamente de las fiestas, sus fiestas patronales. De esos momentos en los que estamos con amigos, familia, de la convivencia. Esa es la esencia de unas fiestas patronales.