Mario Casas, discreto a la hora de hablar de su relación con Eiza González

Tras semanas hablando de su incipiente amor y de su escapada romántica a Roma, Mario Casas y Eiza González siguen estando en el punto de mira... y es que la discreción con la que están llevando su amor cada vez 'mosquea' más a sus seguidores, que están deseando verles oficialmente juntos.

Hace unos días veíamos en sus perfiles de Instagram que se encuentran en Cantabria -donde el actor tiene una casa familiar-, eso sí, ninguna fotografía de los dos juntos... todo parece indicar que prefieren seguir estando en un segundo plano y no hacer partícipes a sus seguidores de la bonita historia de amor que están viviendo

Tras estos días de desconexión, Mario se ha dejado ver por la capital junto a sus hermanos Óscar y Sheila... y las cámaras de Europa Press le preguntaban directamente por esta nueva relación, a lo que el actor nos contestaba que "no voy a decir nada".

Lo que sí quiso desvelar Mario es que se encuentra "feliz, siempre" y que su corazón "palpita bien" al lado de Eiza. Además, cuando le preguntábamos por una posible boda, prefería guardar silencio y se ruboriza un poco, pero cuando le hablábamos de su timidez al enfrentarse a estas preguntas personales, respondía que "no, hombre, no, hombre, no, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, pero bueno, sé que hacéis vuestro trabajo, tío".

Celoso de su intimidad, evitaba contestar nada sobre lo guapa que es Eiza o al tatuaje que lleva con la inicial del nombre de la actriz mexicana y se centraba en seguir disfrutando de la noche madrileña con sus dos hermanos que, como ya sabemos y él mismo ha confirmado muchas veces, son sus dos amigos también.