Volvió a visitarnos el Ministro del Interior inaugurando un muy necesario edificio para la Guardia Civil en Santa Marta. Como era lógico le preguntaron por la inexistente “Unidad de Custodia en el Hospital de Salamanca”. Según el ministro "Las Unidades de Custodia para los traslados de internos de centros penitenciarios es una de nuestras preocupaciones máximas en las que estamos trabajando". Pues no evidencian mucha inquietud y prisa para una obra ciertamente no faraónica, el Hospital se empezó a construir hace 15 años. Mientras los funcionarios afectados han de aguantarse, quizás por no ser esto Madrid, “No me atrevo a darte una fecha, pero estamos en ello”. Ni siquiera aparece como programado en la web de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).

Algo similar ocurre con la paralizada electrificación de la vía férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Siempre atribuida la culpa al Estado, de repente aparece un nubarrón en forma de tramite municipal no resuelto. De momento seguimos esperando el final de esta expresión de apuesta por el ferrocarril. Iniciado su proceso administrativo en tiempos del ilustre conciudadano castellano y leonés, de acogimiento, que llegó a presidente del Gobierno prometiendo reaperturas todavía fantasiosas. Con el último trámite congelado años, Zapatero no debió enterarse, hasta el final del mandato de M. Rajoy no se finalizó. Con Pedro S. debería haber acabado la obra hace dos años.

Aspecto de la web de Renfe a las 22:30 de ayer viernes para reservar ida y vuelta Salamanca-Madrid del próximo puente del Pilar (días 11 y 15). El Tren Completo es casi omnipresente.

Incesante es el recordatorio de la prometida restitución de la cuarta frecuencia del Alvia entre Salamanca y Madrid, la última para junio. Insisten en la falta de recuperación de viajeros, a pesar de llenarse, técnicamente, los trenes existentes con asiduidad. También cabe la explicación de una repentina ceguera de los responsables de Renfe, impidiéndoles ver trenes sin usar. Ya he comentado alguna vez que deberíamos estar cerca de frecuencias de una hora, si de verdad se creen la apuesta por el ferrocarril. Compromiso nuevamente adquirido estos días con la Unión Europea. Confiemos esta historia no siga el camino de la recuperación de la Vía de la Plata.

También está costando corregir el grave error de la Autovía A-66, la rotonda junto al barrio de Buenos Aires. Originalmente encaminado (véase los inicios del actual PGOU salmantino), tras la intervención del ilustre José Mari se volvió irresoluble, da igual quien gobierne. Con las consecuencias vistas esta semana, sin ir mas lejos. Pero en carreteras se lleva la palma de demoras el arreglo del acceso por la N-630 desde el Estadio Helmántico hasta la Plaza de Toros, asomado por primera vez en los últimos presupuestos de Felipe González. De la entrada sur de la N-630 nadie ha dicho nunca nada, manteniendo también un aspecto impropio de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Máxime cuando desde hace unos meses las “humanizaciones” de travesías y acceso por parte del Mitma son frecuentes.

En definitiva, me llaman mucho la atención los serios problemas del gobierno actual para tratar los detalles. A pesar de una gestión más que correcta de la grave crisis padecida, ¿imaginan a M. Rajoy al frente con sus políticas de austericidio?. Obviaré la discutible gestión de ayudas a colectivos ciudadanos con dificultades, largos y lejos de sus propias previsiones (supongo calculadas por algún motivo), manteniendo cerrilmente inverosímiles procedimientos en la era de la comunicación. Pero fallar tanto en las adoradas y vistosas obras públicas, para cualquier gobierno, es asombroso. O, ¿quizás nos odian?, hay que reconocerles a los gobiernos del PP que lo disimulan mejor.

Hace unos días la casualidad juntó en el X del Mitma dos obras de humnización en Castilla y León, todas las semanas se anuncian varias desde hace meses. En Soria hay otra en la antigua travesía de la N-111.