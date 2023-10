Manuel Núñez: “El listón de 'Madrileño' es de otra galaxia”

Su mirada es la de un hombre tranquilo y que goza de la paz del Campo de Ledesma, alejado del bullicio de la ciudad en estos compases finales de septiembre. Manuel Núñez, ganadero de Vellosino, recibe a SALAMANCA AL DÍA apenas unos días después de conocerse el fallo del jurado del Toro de Oro, que en su 47ª edición ha recaído en 'Madrileño', extraordinario ejemplar que esta ganadería salmantina lidió en La Glorieta el pasado 10 de septiembre. “La tarde de Salamanca la viví con mucha responsabilidad. Basta que sea uno de aquí para que salgan las cosas al revés”, señala Manuel Núñez apenas es preguntado por esa tarde, continuando: “Desde mi punto de vista la corrida fue muy completa. Además, saltó ese toro 'Madrileño' que fue espectacular y tuvimos suerte de que hubo una fusión tremenda entre toro y torero y por eso la faena tuvo esa importancia”.

La rotunda actuación de Miguel Ángel Perera frente a ese cuarto toro de la tarde aún sigue dando que hablar entre profesionales y aficionados. Una labor, que según Manuel Núñez, fue clave para que 'Madrileño' luciese como lo hizo en el ruedo de la plaza de toros de Salamanca: “Perera fue clave para que el toro rompiese y diese el juego que dio. Esos toros tan bravos, tan codiciosos, con tanta bravura… no son sencillos. Se quedan muy debajo porque sólo llegan hasta donde tú los llevas, no se desplazan nada por inercia. Como quiere repetir tanto, muchas veces tiende a quedarse corto”, explica el ganadero, quien añade: “Por tanto, necesita de un torero que sea muy bueno, que tenga un temple innato, muchísimo valor y que además lo pille en un buen momento, que tenga la cabeza fresca…”. Esa combinación mágica se dio el pasado domingo 10 de septiembre en La Glorieta, en una faena que tardará tiempo en olvidarse para quienes la presenciaron en directo. “El toreo es una profesión muy psicológica ya que literalmente el torero se está jugando la vida. A Perera este 'Madrileño' le ha llegado en un momento clave de su carrera. Estuvo sensacional y pese a que en los inicios le dio algunos problemas, él apostó y lo dio todo porque conoce el fondo de esta ganadería. Gracias a ello cuajó una faena que será muy difícil que se vuelva a repetir”, afirma Manuel Núñez.

El que 'Madrileño' haya sido galardonado este año con el Toro de Oro que otorga la Junta de Castilla y León tiene mayor mérito si cabe por el gran número de toros que han embestido en la pasada Feria Taurina de la Virgen de la Vega. Este hecho no pasa inadvertido para el ganadero de Vellosino: “Habiendo tantos toros buenos como ha habido en La Glorieta este año, llevarnos un premio tan importante como el Toro de Oro tiene aún más importancia. Es una gran satisfacción porque además siendo lidiado en el primer festejo queda muy lejos y no se valora igual que si hubiese sido lidiado el último día, pero la gente ha sabido valorarlo y reconocerlo”. El propio Manuel Núñez tiene palabras de elogio para el resto de divisas que han lidiado en Salamanca este año: “La novillada de Espioja fue extraordinaria, García Jiménez lidió el día 16 un toro con mucha transmisión y espectacular de bueno que fue premiado con la vuelta al ruedo, la corrida del Puerto de San Lorenzo si quitamos el lote de Roca Rey fue una gran corrida y en la del día 21 salieron toros extraordinarios también, por lo que a mayor competencia más difícil es ganar el Toro de Oro, pero a la vez más bonito. Te queda la satisfacción de que hayan valorado a Madrileño como lo han hecho, y que además se sepa premiar”.

La ganadería de Vellosino también ha sido premiada por ser la ganadería con mejor presentación de toda la feria. El ganadero recuerda un detalle de esa tarde: “De ese día, además del juego de los toros en general y de 'Madrileño' en particular, me quedo también con la ovación que le pegaron al primer toro por la presentación. Son tardes en las que uno queda contento”. La corrida que envió Manuel Núñez a La Glorieta fue impecable de presencia, algo que no es casualidad, tal y como él mismo explica a este medio: “Salamanca pide un toro con cuerpo y con buena presencia porque es una plaza con un ruedo muy grande y cuando salta un toro pequeño se lo come la plaza. Parece más pequeño de lo que puede ser. La gente necesita ver un animal con tamaño pero eso a veces es difícil de conseguir. Nosotros lidiamos tres cinqueños y tres cuatreños muy cuajados, y a la vista de los resultados, acertamos”.

Tras saborear las mieles del éxito en Salamanca, Manuel Núñez, al ser preguntado si es posible mantener el nivel de ese 'Madrileño', responde sin titubeos: “El listón de Madrileño es de otra galaxia. Es muy difícil mantener ese nivel, pero el reto es mantenerse en el día a día con el nivel que han mostrado el resto de los toros y que las cosas salgan bien para tirar para delante de la ganadería y tener alguna satisfacción porque esto da muchos problemas. Hay problemas con la salud de los animales, la alimentación, la burocracia… Por detrás del espectáculo, las ganaderías tienen muchos problemas que el público no percibe y no conoce. Por tanto, quiero ser capaz de ir metiendo cabeza y mantener un cierto status y ser conocidos pese a nuestra juventud como ganadería, ya que sólo llevamos quince años lidiando corridas de toros”.

La temporada 2023 de Vellosino ha sido fructífera en cuanto a resultados, destacando sobre todo en una parte final triunfal con la excelente corrida de toros lidiada en Guijuelo, además de la mencionada en Salamanca: “Ha sido una temporada en la que empezamos lidiando en Ciudad Rodrigo un festival con mucha clase. Después lidiamos en la Copa Chenel varios toros que salieron bien también. Lidiamos media corrida en Las Ventas en la que no hubo mucha suerte, pero por lo menos pudimos estar en Madrid. Después hemos lidiado otras cuatro corridas entre agosto y septiembre, así que no ha sido una temporada extensa pero en la que ha habido toros importantes. La corrida de Guijuelo nos gustó mucho porque tuvo mucha clase, y la de Salamanca ha sido la que mejor nos ha salido con diferencia”, recuerda Manuel Núñez, a quien esos triunfos le dan aire en medio de tanta dificultad para un ganadero: “Cuando embiste una corrida de toros es una gran satisfacción y reconforta porque no es fácil que eso suceda. Todo eso te da un plus de energía para que uno no se aburra, porque tal y como está el asunto es muy fácil aburrirse y abandonar esto”.

Preguntado por el objetivo de Vellosino como ganadería, su propietario es muy claro: “Cuando tienes una ganadería y quieres lidiar corridas de toros, está claro que intentas ir a la cima, pero estar ahí arriba es muy difícil. Es como los grandes deportistas. Uno cuando es futbolista aspira a jugar en un equipo grande y no a estar en tercera división. Pues eso pasa con las ganaderías, que aspiramos a lo máximo. Si pudiésemos ir todos los años a Madrid y dos o tres plazas de importancia más, sería ideal, pero nuestra ganadería es corta y nos resulta complicado pasar de las siete corridas de toros. Ojalá pudiésemos estar en seis o siete plazas de verdadera importancia, pero no es nada fácil”. Además, Manuel Núñez explica que “meter cabeza en los sitios buenos es difícil porque hay un nivel altísimo en ganaderías de prestigio y además todas ellas tienen camadas muy largas que le permiten sacar corridas de toros en tipo para cualquier plaza de toros”.

De cara a la próxima temporada, Vellosino tiene como principal objetivo lidiar en la plaza de toros más importante del mundo, algo que no parece descabellado: “Hay opciones de lidiar una corrida de toros completa en Las Ventas porque se han quedado toros cinqueños para plaza de primera categoría. Si puede ser en San Isidro mejor que mejor, que es lo que intentamos siempre. También tenemos otras cinco o seis corridas que pueden ir a sitios buenos, por lo que pido, a parte de mucha salud, que no tengamos problemas y que apuesten por nosotros como este año en Salamanca, que gracias a Antonio Barrera hemos vuelto después de muchos años sin poder estar. Nos apoyó y gracias a Dios han salido bien las cosas”. Para finalizar, el ganadero salmantino valora la situación actual de la Fiesta de la siguiente manera: “Es importante que la gente no se desilusione con los toros. Si la gente que paga una entrada, con el precio tan desorbitado que tienen, sale desilusionado, no vuelve. Sin embargo, el que sale contento habiendo pagado su entrada, es muy probable que repita otro día. Eso es fundamental, y todos tenemos parte de responsabilidad en el espectáculo. Cuando la plaza está llena, el ambiente está más a favor, la gente se divierte más y es más fácil que se triunfe”.

Fotos de Pablo Angular