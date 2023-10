La posible amnistía de Puigdemont llega al pleno del Ayuntamiento de Salamanca

El PSOE destaca que la moción popular alude a "una supuesta ley que ni siquiera se ha registrado" y que "no tiene nada que ver con el ámbito local"

El Ayuntamiento de Salamanca ha mostrado su oposición a una posible amnistía del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, una postura que el pleno salmantino ha mostrado con el apoyo a una moción presentada por el Grupo Popular y respaldada también por Vox, con el voto en contra de los ediles del PSOE.

El portavoz de la bancada del PP, Fernando Rodríguez, ha sido el encargado de presentar el texto, tras el que ha lamentado que se ofrezca a Puigdemont la posibilidad de "una alfombra roja para entrar en España y volver a Cataluña libre de polvo y paja", y "sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento".

En su intervención, el portavoz de los populares ha hecho hincapié en que también haya oposición desde dentro del PSOE por socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Francisco Vázquez.

En esta línea, la edil de Vox Laura Magdalena Miguel ha asegurado que la situación supone una "extrema gravedad para la unidad nacional" y que se encuentra "muy cerca de vivir un golpe de estado como el de 2017 pero ahora perpetrado directamente desde la Moncloa", por lo que ha mostrado su "total rechazo a la amnistía".

En cuanto a la postura del PSOE, ha sido defendida por la edil María Sánchez, quien ha hecho hincapié en que la moción del PP llega sobre "una supuesta ley que ni siquiera se ha registrado" y que el texto llevado al consistorio salmantino "no tiene nada que ver con el ámbito local".

Asimismo, María Sánchez ha acusado al Partido Popular de "utilizar el conflicto territorial, especialmente en Cataluña" para intereses políticos de la formación popular y para "azuzar la confrontación y generar ruido".

Además, la concejala socialista ha criticado al PP que presentase a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a una sesión de investidura y ser "incapaz" de encontrar apoyos, según sus palabras por "asumir" el "ideario" de la "ultraderecha" y "no poder hablar" con el resto de formaciones.

En cuanto al resto de mociones, no han salido adelante los textos presentados por el Grupo Socialista para promover bonos de 50 euros para incentivar el comercio local, que no ha contado con el apoyo del resto de partidos, y para la publicación "trimestral" de contratos menores, con el visto bueno de Vox pero no del PP.

Sobre el último, el portavoz Fernando Rodríguez ha defendido la publicación dentro de los plazos legales y ha mostrado su interés por evitar el "retraso" que se ha dado en el segundo trimestre en determinados contratos de entes dependientes del Ayuntamiento.

Respecto a las dos mociones presentadas por Vox en el pleno, referentes a mejoras en los servicios del bus urbano y de taxis, en este segundo caso relativa a más espacio en el entorno del Hospital Universitario, no han salido adelante.