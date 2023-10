El aviso de un vecino de Salamanca que se ha hecho viral: "Si espera cobrar un rescate le aviso que no tengo dinero"

Las comunidades de vecinos siempre tienen anécdotas que contar y las redes sociales siempre están atentas para recoger las más curiosiosas. Esta vez, Salamanca ha sido protagonista de una nueva publicación de @liosdevecinos, un conocido perfil de Twitter que, como indican en su propia descripción, se encarga de recopilar y publicar los "líos, broncas y curiosidades de Comunidades de Vecinos".

De este modo, publicaban la fotografía de un aviso que se ha colgado en una comunidad de vecinos de la ciudad charra, en la que un vecino ha colgado un cartel solicitando que le devuelvan la bolsa de la compra, que asegura se la han robado en el ascensor del edificio.

"No sé quien es usted, ni se lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso que no tengo dinero..." comienza el comunicado. "Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió en el ascensor en las próximas 24 horas todo quedará zanjado... pero si no le buscaré y le denunciaré", terminaba la publicación.

Ya han pasado varios días desde este hecho. ¿Se habrá recuperado la bolsa?