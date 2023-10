Diego Benito y su amor al Salamanca UDS: "Mi intención es ascender y poder quedarme. Sería bonito retirarme en un sitio en el que soy querido"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de diversos temas de actualidad en una entrevista.

Visión del equipo: "Estamos dominando bien muchas facetas del juego y a nivel tanto goleador como defensivo. Es un buen equilibrio y la línea es positiva, por lo que debemos continuar así por el objetivo".

Superior a rivales: "Sabemos de la calidad que tenemos y si estamos al 100% sí que tenemos mucho ganado, pero esto es fútbol y hay días mejores o peores. Nos dejaremos todo en el campo y ayuda que nos encontremos bien".

Relajación al verse mejor: "Con el Laguna hacía muchísimo calor y hubo momentos en el verano que ya te acostumbras porque todos los días son iguales, pero sí que hubo un bajón por relajación y también por eso. Hablé con compañeros por la noche y teníamos dolor de cabeza, malestar...".

Su nivel: "Me estoy encontrando muy bien y tengo continuidad con respecto al final de temporada del año pasado. He hecho cosas en verano para volver bien y puedo ayudar al equipo".

Competencia: "Es bueno que la haya y todos los futbolistas queremos jugar, pero sabemos que cada partido es un mundo. Toca respetar las decisiones del entrenador para buscar lo mejor del equipo".

Penaltis: "A mí me transmiten que soy el primer lanzador y creo que tengo la confianza de todos. Mientras nada cambie, la cosa seguirá así... pero no tengo ningún problema en ceder el balón a ningun compañero. Lo importante es ganar. ¿El lanzamiento con el Laguna? Cuando golpeas sabes si vas a meter o puedes fallar, por lo que chuté fuerte y no me salió tan colocado como quería, eso me llevó a ir rápido al rechace y marcar".

Bembibre: "Es un partido típico de fuera de casa, igual no eres tan protagonista con balón... pero debes serlo en ambas áreas. Hay que ganar duelos en el medio y coger segundas jugadas para combinar a la hora de ser verticales. Con la portería a cero todo es más fácil".

Deuda con el Salamanca UDS por el ascenso: "Mi intención es ascender y poder quedarme para ayudar al equipo. Quiero poner mi granito de arena para el crecimiento del club. Estoy dispuesto a todo, pero habría que ver cómo acabamos la temporada y yo soy muy feliz aquí. Quiero seguir muchos años".

Posible retirada en el Helmántico: "Sería bonito retirarme en un sitio en el que soy querido y con el respaldo de mis compañeros. Pienso en el día a día porque me han pasado muchas cosas durante la vida mientras pensaba en el futuro y todo cambia. Lo único que me propongo es disfrutar del día a día".