Dani Ponz descarta a Losada y Camus para Logroño en Unionistas

El técnico valenciano ha señalado que ambos futbolistas siguen sin estar recuperados de sus molestias y no viajarán hasta Las Gaunas

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha descartado tanto a Losada como a Camus por lesión para la cita en Las Gaunas con la SD Logroñés.

Convocatoria: "Losada y Camus no van. Todavía no se han recuperado y no hemos querido forzar. A veces las cosas van despacio y estarán convocados. Losada podría estar para un rato, pero preferimos que se recupere. Él se lesiona con el Dépor y ha jugado, aunque puede que nos hayamos precipitado y se puede haber complicado más de la cuenta".

SD Logroñés: "Es un rival de la misma raza que nosotros con un perfil determinado. Sus futbolistas tienen mucho pie y en un campo como Las Gaunas te pueden complicar la vida. Como entrenador tampoco quiero olvidarme del balón parado que tiene".

Once: "¿La defensa? Hay muchas opciones de repetir. Tras victoria hay que hacer las cosas muy bien para entrar al once, pero la puerta está abierta. Jon Rojo está muy bien y la semana pasada tuvo una pequeña molestia, pero es mínima y está a disposición a todos los niveles".

Slavy y Rastrojo: "Jorge ha estado muy bien después del partido de la Real B y en Slavy vemos a diario la evolución. Le tenemos que cuidar por el salto de categoría y ambos evolucionarán mucho".