¿Por qué es bueno que los niños disfruten de juegos online en webs como Juegos Friv?

Internet está repleto de portales online donde disfrutar de videojuegos gratis y de calidad, como juegos de Friv. Pero, ¿sabías que tras todos esos juegos hay propuestas que son capaces de ayudar muchísimo en el desarrollo y aprendizaje de los niños?

Sí, es un hecho más que demostrado que el videojuego puede desarrollar desde habilidades motoras hasta cognitivas, pasando por las habilidades sociales, el trabajo en equipo y mucho más. Si sigues leyendo, vas a poder descubrir por qué es bueno que los niños jueguen por internet, por qué los videojuegos pueden ser cruciales para el buen desarrollo de las principales habilidades en niños.

Beneficios de los videojuegos en niños

Lo cierto es que son muchas las ventajas que pueden ofrecer los juegos a los más pequeños de casa. Tras su capa de entretenimiento interactivo se esconden propuestas de lo más creativas que, mediante los desafíos que proponen o las temáticas que abordan, pueden enseñar y desarrollar toda clase de características y aptitudes en los niños.

Desde los juegos desarrollados por Friv2Online Juegos Estudio hasta los que provienen de grandes empresas como Nintendo, Microsoft o Sony, los videojuegos online y locales pueden ser muy beneficiosos para las personas desde los 3 hasta los 18 años. A continuación, vamos a ver los principales efectos positivos de jugar.

Desarrollo de habilidades cognitivas

Muchas plataformas de juegos online cuentan con grandes secciones dedicadas a juegos de puzles, rompecabezas, investigación e incluso estrategia. A través de estos juegos, los niños desarrollan muchísimo habilidades cognitivas tales como la atención al detalle, la planificación o incluso la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Sin ir más lejos, videojuegos como Minecraft potencian la resolución de problemas a través de la creatividad, dado que permiten a los niños interactuar con un mundo interactivo en el que tienen total libertad para combinar elementos y construir estructuras que les sean de utilidad.

Mejora de las habilidades motoras

Antes hemos hablado de la estrategia y la planificación, pero hay videojuegos que también permiten desarrollar las habilidades motoras, sobre todo aquellos en los que se exigen muchos reflejos, una buena capacidad de reacción o la ejecución de movimientos preciosos. La mayoría mejoran muchísimo la coordinación de mano y ojo, así como las habilidades motoras finas incluso en las edades más tempranas.

Numerosos estudios han demostrado que los niños que juegan a videojuegos como Just Dance, Ring Fit Adventure o Switch Sports desarrollan mucho mejor su coordinación y equilibrio, mientras que otros juegos de PC como Minecraft o incluso Fortnite mejoran la motricididad fina, al requerir precisión para apuntar con el ratón o el mando.

Fomento del trabajo en equipo

Muchos juegos online que arrasan a nivel global se juegan en equipo. La necesidad de colaborar con otros jugadores para conseguir un objetivo común hace que la capacidad para trabajar en equipo y que las dotes de liderazgo empiecen a pulirse e incluso a brillar. Las habilidades sociales y comunicativas se ven muy reforzadas al jugar por internet, por extraño que pueda parecer para muchos.

Sin ir más lejos, uno de los juegos más virales de 2020 y 2021 fue Among Us, un juego en el que los participantes tenían que encontrar quiénes son los impostores en la partida. Todos deben votar para decidir a quién echar, mientras colaboran para llevar a cabo una serie de tareas. Otros jugadores, en cambio, tienen que coordinarse para entorpecerlos y para que no los echen.

Potenciación de la creatividad

Otro aspecto muy alimentado por los videojuegos que van orientados a ello es la creatividad, incluso la expresión artística. Cada vez más juegos modernos permiten editar y crear personajes como se desee, pero también crear o diseñar mundos de juego y niveles. Eso es algo que invita directamente a imaginar, planificar e incluso diseñar y tener visión de espacio.

Juegos como Minecraft, Roblox o incluso Dreams, Super Mario Maker o hasta Estudio de Videojuegos lo hacen. Cada uno a su manera, pero todos ellos tienen la creación y el diseño como pilares principales de la experiencia, con infinidad de herramientas que permiten a los niños crear lo que quieran, construyendo sus diseños y dando vida a todas esas ideas que tienen en la cabeza.

Aprendizaje lúdico-educativo

Por supuesto, hay muchos juegos online que tienen tintes educativos y que aprovechan su componente lúdico para enseñar a los niños mientras se divierten y superan toda clase de retos, sea en solitario o en compañía. Hay muchos juegos que lo hacen de forma directa y clara, centrándose en nociones sobre historia, ciencias o incluso idiomas. Sin embargo, hay otros que camuflan un poco más esto y que llegan a dar auténticas clases de programación básica de forma gráfica, intuitiva y divertida.

El rendimiento académico de los niños que aprenden a través de estos medios es superior al de aquellos que no lo hacen, es algo que han demostrado varios estudios internacionales a lo largo de estos últimos años. Dado que aprenden casi sin darse cuenta, asimilan numerosos conceptos de forma práctica y los dominan mucho mejor que a través de la formación y educación tradicionales.