Pepe Carmona: "El recuerdo que tengo de Unionistas es espectacular. Salamanca es mi segunda casa"

Pepe Carmona, exjugador de Unionistas, el Salamanca UDS y el CD Guijuelo, se encuentra actualmente en las filas de la SD Logroñés y se medirá a uno de sus antiguos equipos en Las Gaunas a lo largo de este fin de semana.

SD Logroñés: "Es una ciudad distinta a Salamanca, pero tiene muchas similitudes por la cercanía que hay con el fútbol. El estadio, que se comparte, es histórico y estoy contento. ¿La rivalidad entre clubes? Es curioso y parecido, cada semana nos toca el campo a uno, aunque se vive con respeto y estamos en categorías distintas. Los jugadores tenemos una relación cordial y buena".

Primera Federación: "Los partidos que he podido seguir por televisión siempre he sido consciente de que la competitividad iba a aumentar. Vengo de un contexto diferente y la Segunda RFEF puede tener un nivel más bajo, los estadios son distintos... pero me encuentro cómodo y voy teniendo minutos".

Unionistas: "Nos han enseñado los datos y me ha sorprendido que lleve pocos goles a favor o en contra. Tiene los mismos puntos que nosotros, pero ellos están en línea ascendente. Será un rival muy complicado y nos lo han avisado. Es un día de fiesta del fútbol popular. Es un partido especial para mí y me ilusiona. El recuerdo que tengo es espectacular y lo único malo fue jugar sin público después del confinamiento. Tengo esa deuda pendiente de haber disfrutado el ascenso con la gente, aunque el día a día fue magnífico más allá de las limitaciones que existían".

Javi Murua, ex del Salamanca UDS: "La vida cambia en poco tiempo. Javi está conmigo en el equipo y a él también le cambió la vida en el Salamanca porque luego subió a Segunda. Hay dinámicas y yo no estuve bien, pero luego recuperé la confianza en Guijuelo y ahora tengo la suerte de jugar en una categoría profesional".

Salamanca UDS y CD Guijuelo: "Les sigo bastante y comparto amistad con muchos compañeros. El Salamanca ha mantenido la base y se le han sumado jugadores de mucho nivel. El Guijuelo ha empezado con buen pie y Jonathan ha hecho una plantilla muy buena. Ojalá hagan buenas temporadas".

Volver a Salamanca: "No me importaría volver a alguno de los tres. Salamanca es mi segunda casa y vivo muy feliz en la ciudad. En los tres equipos he estado y claro que podría volver algún al día. Ojalá que suceda...".