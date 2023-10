E roda nas trevas do fim do mundo;

Três vezes do leme as mãos ergueu,

«De quem são as velas onde me roço?

Meus tectos negros do fim do mundo?»

O mostrengo que está no fim do mar

O nosso caminho é preenchido, entre muitas outras coisas, com os nossos medos e também com a coragem necessária para os superar. Enfrentamos mostrengos externos e outros tantos internos sem sabermos de quais temos mais medo. Mesmo a tremer seguimos em frente, cumprindo a nossa demanda. Na literatura da portugalidade o “Mostrengo”, descrito como uma figura tão deformada quanto perigosa e assustadora, é a personificação do medo e do receio - o Adamastor - magistralmente identificado nos “Lusíadas” do grande Camões.

A “Mensagem” de Fernando Pessoa, recupera essa figura mítica e tenebrosa, qual mostrengo e guardião do mar, ponto de paragem obrigatória da nossa viagem realizada em todas as águas. Tal como os marinheiros da nossa epopeia dos “Descobrimentos” também nós temos que enfrentar os nossos medos, passar o “Cabo das Tormentas” para o transformarmos em cabo “Boa esperança”. O mostrengo é o oposto da ordem estabelecida. É uma figura desastrada e medonha, um estafermo absolutamente perturbador.

Mas o mostrengo é também aquele que mostra e revela. O quadro dos perigos que enfrentamos a todo o tempo é, acima de tudo, o teatro de operações das nossas aventuras que se alavancam na coragem para superarmos os nossos piores receios e medos. Ao avançarmos vamo-nos revelando e identificando forças que julgávamos não possuir.

Depois de navegarmos nas águas do mundo novo, deixando para trás o mostrengo que nos atormentava, ficamos orgulhosos da nossa coragem que aparentemente não existia em nós mas que, ao ser convocada, cumpriu com eficácia e galhardia a sua missão. Às vezes, e sobretudo nas noites de breu, temos que sair do sofá do nosso conformismo para desafiarmos o mostrengo que está no fundo do mar. Ele não gostará da nossa investida. Fará tudo para nos amedrontar.

Mas se quisermos seguir em frente temos que navegar por mares desconhecidos e caminhar por trilhos novos entre outros que devemos desenhar e desbravar. Se ousarmos perturbar as cavernas onde o mostrengo se abriga teremos que enfrentar as consequências, tornando-nos, forçosamente, mais fortes. E o mostrengo pode voar e rodar três vezes a chiar à volta da nossa caravela para nos fazer tremer e recuar.

E nós, até podemos tremer três vezes, mas não deixaremos o leme vacilar porque quando o agarramos com firmeza somos mais do que nós. Somos todos os que pensam e actuam como nós. Somos uma geração feita de cumplicidade e solidariedade. Somos princípio e fim de uma determinada forma humanizada de viver. Somos muito mais do que a nossa singularidade.

Somos exemplo para os outros. E deles recebemos a força da coragem para superar o medo e as tormentas que o mostrengo nos quer impor. A nossa caravela tem que seguir pelo mar adentro! Ela vacilará muitas vezes. Será abalroada pelas ondas das trevas do fim do mudo e pelo esvoaçar tenebroso do mostrengo. Mas, se agarrados ao leme somos mais do que nós, poderemos certamente mais do que julgamos. Aí embrulhados nessa vontade maior nos ata ao leme, lutaremos por tudo o que é nosso mesmo que seja necessário revolvermos as trevas do fim do mundo para cumprirmos o que se deve cumprir.