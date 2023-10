Iván Martínez, sobre la alternancia en la portería de Unionistas: "Por una parte es jodido porque te hace ir todos los días al límite"

Iván Martínez, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del próximo partido y la rotación en la portería.

Reencuentro con la victoria: "Estamos animados después de la victoria contra el Real Unión, pero estamos precavidos porque es un camino largo y queda mucho por delante en Liga...".

Su nivel: "Estoy contento porque cuando el trabajo se ve reflejado en el campo sí que es una satisfacción personal. Me gusta ayudar al equipo, que es para lo que estamos tanto Cacha como yo. En los momentos claves hay que tirar y la portería es una posición importante del equipo".

Alternancia con Cacha: "El día a día es muy bueno. El club y el entrenador fueron transparentes con la idea que tenían. Se valora el estado de forma, el rival y muchas más cosas. Lo entendemos Cacha y yo, pero es una posición más. Osasuna lo hace en Primera con Sergio Herrera y Aitor Fernández. Hay que llevarlo con naturalidad y toca estar preparados. Mi único pensamiento es la ambición y jugar lo máximo posible".

Motiva más o es mejor que no haya debate: "Por una parte es jodido porque te hace ir todos los días al límite. No te puedes relajar. Si vienes de hacer un partido bueno y te quitan, te jode... pero es una forma de mantenerte enchufado. La temporada es muy larga. Hemos empezado así, aunque no sabemos cómo acabará la temporada. Esta situación te hace estar al límite y dar el máximo a diario con cada entrenamiento".

Dani Ponz: "No me pide nada específico. Las charlas que tenemos van dirigidas a los dos y tanto Cacha como yo estamos al mismo nivel. Quiere que seamos valientes en juego ofensivo y luego nos dice que paremos lo máximo posible. Es una situación que te obliga a tener una mente fuerte, especialmente en los malos momentos. Me veo preparado para aguantar así sin problema. Igual uno está mejor que el otro y acaba jugando siempre. Yo persigo jugar lo máximo posible y toca competir para sumar al equipo, pero todo desde el respeto al míster y al compañero".

SD Logroñés: "Será un partido diferente al último en casa y es un equipo que hace las cosas muy bien con balón. Está igual que nosotros y debemos ser valientes, por lo que iremos a por ellos desde el primer minuto. Hay que intentar hacer daño en la transición, pero siendo sólidos en lo defensivo".

Ambiente en Salamanca: "Jugar en casa es un plus y se lo agradecemos a la gente. Siempre he vivido en Osasuna lo que es el fútbol y aficiones así ganan partidos, que es lo que se ha visto aquí este fin de semana".