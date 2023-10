El Atlético Femenino llega a la ciudad pisando fuerte: "Nos vamos a convertir en la referencia del fútbol femenino en Salamanca"

El nacimiento de un nuevo club en la ciudad es una de las mejores noticias de este año, dado que el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca ha llegado con todas las de la ley para quedarse en el deporte local. Se trata de un club que competirá por primera vez en la temporada 2023/2024 con tres conjuntos, que va dirigido a las chicas que quieren una nueva opción dentro del fútbol local y está presidido por Jesús Díez, una persona que se ha ido dejando el alma poco a poco para que los primeros pasos fueran sólidos.

Asimismo, el mandamás ha explicado a SALAMANCArtv AL DÍA todos los pormenores de su creación: “La primera piedra se pone cuando el año pasado veíamos que la demanda de niñas que querían jugar al fútbol no se veía cubierta con los equipos que había ya con la temporada bien avanzada. Pedimos que se sacaran más equipos a los clubes y nos dijeron que lo hiciéramos nosotros si tan fácil lo veíamos… y aquí estamos hoy. Es una locura crear un club desde cero literalmente”.

De hecho, Jesús Díez ha incidido en que “hubo un muy mal ambiente en nuestros inicios porque nos ninguneaban, nos faltaban el respeto y si una niña quiere jugar en un equipo u otro, lo que no se puede hacer es poner tantísimas trabas. Ha habido muchas zancadillas y algún club de Salamanca sigue en las mismas, pero otros nos han ayudado como el Helmántico o el Cristo Rey. La gente ha visto que no somos tan malos como se decía que éramos… Esto es un beneficio para la ciudad y si se crece en todos los sentidos, mejor para todos. Ha habido temor ante lo desconocido y hoy día existen dificultades para conseguir ayudas económicas, así que igual viene todo un poco de ahí. Por no hablar de las reuniones de otros clubes en las que se dijo que si algunas niñas venían con nosotros se iban a encargar de que no jugasen”.

Por otro lado, el ‘presi’ ha querido acordarse de sus grandes apoyos en el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca: “El primer nombre que se me viene a la cabeza es el de David, que es una pieza fundamental en el proyecto, ya que es una persona que no minimiza esfuerzos. Tampoco podemos olvidarnos de Tania o de otras personas brillantes como Ramón, Rosa, Álvaro y Andreu. Todos tenemos la misma visión y remamos en la misma dirección. Cada semana vienen niñas y padres nuevos que están interesados en el proyecto. Se nos acusó de crear humo, aunque ya se ha visto que somos gente normal y solo queremos que las niñas jueguen al fútbol con la mayor alegría posible. Los primeros logros es que ellas se lo pasen bien y disfruten, pero pelearemos por todo también en el campo. Esto es una forma de vida y hay que agradecer a los medios vuestra labor por darnos repercusión”.

LOS RETOS

Entre tanto, la principal cabeza visible de la entidad ha señalado que “no busco la diferencia con los demás, somos diferentes porque se ve y se nota en el ambiente. Solo tenemos un sentido y es el de hacerlo lo mejor que podamos. Es algo sencillo de conseguir si te involucras al 100%”. Mientras, él ha añadido que los retos son los siguientes: “El del Benjamín es el de que aprendan a desarrollarse en el contexto de un grupo, ya que el fútbol es un deporte de equipo; el del Alevín es el de que aprendan y tengan calma porque este no es un trabajo de un mes, sino de uno o dos años; el del Regional es el de trabajar el bloque porque tenemos buen equipo y los objetivos los van a marcar ellas en el campo, pero tendremos muchísimas alegrías seguro”.

Además, el hogar que le corresponde al Atlético Femenino Ciudad de Salamanca no es otro que el Ángel Pérez Huerta –anteriormente conocido como la Federación o Los Cuernos–. “Al ser nuevos nos adaptamos a todos, pero sí que es cierto que te tienes que volver un poco loco con el tema de horarios. No solo es nuestro caso, sino de otros clubes. Es una instalación que merece alguna remodelación o mantenimiento. Nosotros no nos fijamos en los demás, aunque creemos que vamos a aportar cosas importantes a la ciudad al traer equipos de Castilla y León como de Astorga, Ávila, Valladolid o Zamora y con un poco de buen hacer sí que podemos dejar un campo bonito”, ha explicado el presidente.

Asimismo, Jesús Díez ha mirado al futuro y ha vislumbrado un horizonte completamente esperanzador para el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca por sus ganas de comerse el mundo y ayudar a que la ciudad crezca: “En cinco años me gustaría estar donde estamos: con las mismas ganas e intensidad, con deseo de crecer y con las niñas, independientemente de su edad, felices. Ese es mi gran sueño y ojalá que persista. En cuanto al crecimiento deportivo y sobre si va a haber ascensos o logros bonitos, eso lo doy por hecho. No tengo ninguna duda. Este año hemos golpeado muy fuerte y hemos trabajado bien, por lo que todo ello nos ha situado a la vista de los salmantinos. La misión es continuar creciendo y contaremos con equipos muy competitivos. Nos vamos a convertir en la referencia del fútbol femenino en Salamanca. Sería pretencioso decir que somos los mejores ahora mismo, aunque en lo que hacemos sí que somos los mejores. ¿Somos el equipo más fuerte de Salamanca en la actualidad? Está claro que no, pero vamos a trabajar muy duro para serlo. No queremos que nadie nos lo dé todo hecho, queremos lograrlo”.