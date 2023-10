El 90% de los consumidores recibe llamadas comerciales indeseadas pese a estar prohibido

Los usuarios seguimos siendo víctimas del spam telefónico y no de manera esporádica, pero hay opciones para acabar con este acoso

En teoría están prohibidas por Ley, pero en la práctica los usuarios seguimos siendo víctimas del spam telefónico. Casi todos recibimos, y no de manera esporádica, llamadas comerciales indeseadas.

El pasado 30 de junio entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, por la que se prohíben las llamadas comerciales no solicitadas. Desde OCU "recibimos esperanzados esta norma, que venía a acabar con el terrible bombardeo publicitario a los consumidores... pero ahora, cuando han pasado ya tres meses de ese momento, una reciente encuesta de OCU revela que esas llamadas se siguen produciendo", y no son nada “extraño”, de hecho, 9 de cada 10 consumidores ha recibido en el último mes una llamada comercial no deseada.

La medida establecida por la nueva normativa de que solo se realicen llamadas comerciales con la autorización expresa del consumidor (salvo excepciones) no está funcionando.

¿Por qué te siguen llamando?

Puede ser que nos llamen sin incumplir la ley:

porque hay interés legítimo de la empresa que nos llama, algo que sucede por haber sido clientes de ellos en los último 12 meses;

porque, aun sin darnos cuenta, hemos dado el consentimiento para realizar esa llamada, bien a esa empresa directamente o si no, a otra, al autorizar la cesión de nuestros datos a un tercero.

Pero también puede ser que la empresa que nos llama simplemente esté incumpliendo la normativa, algo que no es fácil de detectar, porque muchas veces no se identifican. Lo cierto es que nos siguen llamando... ¡y nos siguen llamando mucho!

Los usuarios cuentan su experiencia

Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva norma, una rápida encuesta a una muestra representativa de la población española reveló que 9 de cada 10 ciudadanos habían recibido una llamada comercial no solicitada proponiendo un cambio de compañía en el mes anterior, y que casi 3 de cada 4 incluso había recibido más de dos llamadas. El 12% afirmaba que no se identificaron, y de los que recordaban el nombre de la empresa, una gran mayoría (8 de cada 10), afirmaba que no era una empresa de la que fueran clientes.

Según los usuarios, las empresas de telefonía y suministros son las que más llaman, en concreto, mencionaron a Vodafone, Jazztel, Endesa, Iberdrola u Orange como las más 'spameadoras'.

Ahora, tres meses después, la situación no ha mejorado, como la OCU ha podido comprobado en una nueva encuesta realizada hace unos días a cerca de 1.600 usuarios de entre 25 y 79 años:

Un 90% de los encuestados han recibido alguna llamada comercial no solicitada durante el último mes.

Casi una cuarta parte recibido incluso más de diez llamadas durante los últimos treinta días: el bombardeo de spam sigue siendo una realidad

durante los últimos treinta días: el bombardeo de spam sigue siendo una realidad El 18% de los encuestados dicen que quienes llamaban ni siquiera se identificaron (algo que es contrario a lo que establece la AEPD).

(algo que es contrario a lo que establece la AEPD). El 72% de las llamadas no solicitadas fueron realizadas por una empresa de la que el encuestado no era cliente o no lo ha sido en los últimos 12 meses.

El top 5 de 'spamers' siguen siendo el mismo que el pasado mes de junio, liderados siempre por Vodafone, Iberdrola, Jazztel, Orange y Endesa. Claramente son las empresas de telecomunicaciones y las compañías de luz y gas las que copan el ránking, porque también se mencionan Naturgy, Repsol, Euskaltel, MásMóvil, entre otras.

Cómo prevenir ese acoso telefónico

Las quejas de los usuarios que siguen recibiendo llamadas para venderles productos o servicios siguen a la orden del día.

¿Qué hacer para evitar ese spam? La OCU ha preguntado a sus encuestados qué métodos usaban para tratar de evitar estas llamadas:

Bloquear los números que le han llamado.

que le han llamado. Apuntarse a alguna lista

O tener un móvil que detecta el spam: de hecho, es recomendable activar la opción 'Detección de llamadas y spam' (en un móvil Android) o descargar la función en el App Store (si el móvil es un iPhone).

Si aún así se siguen recibiendo insistentes llamadas de una compañía concreta, la solución pasa por ponerse en contacto con la empresa que llama para pedir que dejen de usar sus datos personales con fines comerciales.

Los sistemas para evitar llamadas (bloqueo, detección de llamadas) pueden ser útiles, pero no servirán para acabar de raíz con el problema de las llamadas comerciales no deseadas. Para conseguirlo, desde OCU aconsejan prevenir:

Presta más atención a las autorizaciones, tanto a las que das para que se pongan en contacto contigo telefónicamente, como las que autorizan a ceder los datos. Así el problema se limitará a aquellos que incumplen la normativa (o los que tienen interés legítimo).

Cuando te llamen, si no quieres que esa llamada se repita, exige que la empresa que te llama se identifique correctamente y pregunta si tiene la autorización o si está legitimada para hacerlo. En caso de que esté autorizada, puedes revocar la autorización para realizar esas llamadas o para que sea cedida la información.

Desde la OCU piden mayor control tanto a la Agencia de Protección de Datos como al Ministerio. "Es preciso vigilar esta actividad comercial y, llegado el caso, imponer sanciones si no se cumple la norma".