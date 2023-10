Béjar y el norte de Extremadura estrechan lazos para crear una “comarca natural”

Béjar se suma por noveno año a la Ruta del Emperador Trajano, un trazado que recorre la antigua Ruta de la Plata para recordar el impulso de este gobernante a esta vía de comunicación esencial durante siglos entre norte y sur de la península ibérica. Una marcha senderista que partirá el 22 de octubre a las 9 de la mañana, desde Hervás, pasando por baños de Montemayor y finalizará en Béjar tras 26 kilómetros de recorrido. "Además contaremos con los participantes en el Taller de Formación y Empleo de Guías de Baja y Media Montaña, que impulsó el Ayuntamiento de Béjar, y que nos explicarán detalles durante la ruta" informaba el concejal Kevin Blázquez.

Será necesaria una inscripción previa, con un coste de 8 euros que incluye autobús, avituallamiento y bocadillo con bebida, además de un seguro para los participantes de la actividad. El punto de encuentro de los asistentes desde Béjar será en la Estación de Autobuses y el autobús saldrá de Béjar a las 08.15h de ese mismo día 22, y se pide que acudan con cierta antelación para agilizar el proceso de registro y comprobación de las inscripciones.

La inscripción está abierta y puede realizarse hasta el 18 de octubre en las oficinas de Turismo de Béjar, Baños de Montemayor y Hervás. De forma presencial, telefónica o a través de correo electrónico. En el caso de la ciudad textil, el teléfono de la Oficina de Turismo es el 923 40 30 05 y el mail, [email protected]

Además, los alcaldes de los tres municipios han suscrito un acuerdo “simbólico” para realizar más actividades conjuntas e impulsar la comarca natural sin limites geográficos. En este sentido el regidor bejarano, Luis Francisco Martín, ha manifestado que “queremos hacer una gran unión de municipios, dentro de ambas comarcas, y vender de forma conjunta nuestro entorno natural, nuestros servicios, nuestros recursos, nuestra cultura, nuestra gastronomía, y no ser egoístas y crecer juntos”. Algo en lo que han coincidido tanto Óscar Mateos, alcalde de Baños de Montemayor y Gloria Vizcaíno, alcaldesa de Hervás.

El tren en la Ruta de la Plata, asignatura pendiente

El alcalde de Béjar anticipaba que la localidad textil se unirá a las protestas que se van a desarrollar próximamente, con manifestaciones el mismo día en Salamanca y Plasencia, entre otras localidades, para mostrar el desacuerdo “por el anuncio del Gobierno de España de un plan de viabilidad para estudiar la reapertura, o no, del tren de la Ruta de la Plata. La vuelta el tren cuenta con el apoyo de las Cámaras de Comercio de España, gran parte de la ciudadanía y que estaba ya bastante avanzado desde la Unión Europea. Con esto se da un paso atrás, se retrasa todo y o directamente que no se reestablezca la conexión ferroviaria. El oeste de España merece un trato digno y de cariño, no se puede seguir jugando con nuestro futuro y Béjar estará presente en la manifestación de Plasencia cuando sea convocada” indicaba Luis Francisco Martín.