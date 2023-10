“La burocracia es el cáncer del profesorado”, asegura Guillermo Bueno, presidente de ANPE

ANPE en es el sindicato independiente líder en el ámbito de la enseñanza pública. Guillermo Bueno es el presidente de la delegación de Salamanca desde enero de 2022, casi dos años en el que hace un balance “muy positivo” en el sindicato. El sindicato está al frente de la Junta, donde han conseguido un delegado más, de Salamanca, y además gobiernan la Junta de Personal Docente no Universitario, ejerciendo la presidencia y la secretaría.

Bueno destaca que “en estos años hemos modernizado el sindicato”. Además, ANPE va mucha más allá de las aulas, y ofrecen al profesorado sus instalaciones para que presenten sus proyectos o exposiciones. “Nosotros partíamos de una base, y es que la sede no podía ser solo una sede normal para un sindicato, sino que tiene que ser algo que sirva y que muestre también los que hacen los profesores en su vida personal”.

ANPE ofrece una gran variedad de servicios para sus afilados, con convenios de colaboración con diferentes instituciones como la Junta de Castilla y León o las universidades de Salamanca. Ofrecen formación para el profesorado, como TICS por la importancia de la competencia digital. Además, cuentan con una figura muy importante como es el Defensor del Profesor. “Esta figura es fundamental cuando hay un problema de agresiones, de bullying, de problemas con los padres, problemas con sus iguales y sobre todo también no nos cansamos de decir que es muy importante fomentar la seguridad de los centros”, destaca Bueno.

Guillermo Bueno durante la entrevista

Además, ANPE Salamanca es el único centro de Castilla y León que es centro examinador Pearson, que ofrece la posibilidad de obtener los certificados b2 y c1 de inglés.

Acaba de comenzar un nuevo curso escolar, con incertidumbre y problemas. En este sentido, desde ANPE destacan que “seguimos viendo lo mismo”. Bueno asegura que “hemos empezado un curso nuevo, pero con viejos problemas. Ha habido dos oposiciones juntas, una que llaman de estabilización, que por méritos se le daba la plaza, otros que tuvieron que hacer la oposición, pero sigue habiendo un alto porcentaje de profesor interino. Es importante poder conciliar la vida laboral y familiar, en especial en los casos de los profesores que tienen que trasladarse lejos de sus domicilios para poder ejercer la procesión”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es a la burocracia. “Hay reformas, proyectos nuevos, porque ya no vale ningún proyecto, ni las programaciones, no todo es nuevo. La burocracia ahora mismo es el mayor cáncer que tiene el profesorado, porque el profesorado lo que quiere es dar clase”, asegura Guillermo Bueno.

Importancia de la Enfermera Escolar

La presencia de una enfermera escolar en los centros educativos continúa siendo una gran demanda por parte de ANPE junto con SATSE. “Si un profesor se encuentra con uno o dos chicos, uno hiperactivo, otro chico que tiene problemas con el azúcar, otro chico que a veces le dan ataques de epilesia, etc. El profesor no puede con todo y por eso es importantísimo la seguridad, la parte de la enfermera escolar que esté ahí haciendo una detección precoz de todas las enfermedades de los niños, haciendo una escuela de salud para los alumnos y una escuela de salud para el profesorado, para que es, por lo menos en primeros auxilios, esté preparado”.

Guillermo Bueno, presidente de ANPE y Javier Riesco, videpresidente

La escuela rural

“La escuela rural sigue estando muy abandonada”, asegura el presidente de ANPE. “Estamos viendo que se han cerrado varios centros en diferentes puntos de la provincia y todos los años cerramos dos o tres escuelas. ¿Por qué? Porque no creamos los servicios suficientes, no tienen su biblioteca, no pueden acceder a los idiomas, no pueden acceder a esas actividades”, asegura Bueno.

Además, es importante destacar las dificultades con las que se encuentran estos profesores a la hora de trasladarse de su lugar de residencia al municipio correspondiente y las diferencias que existen con la escuela que hay en la ciudad. “Con toda la burocracia es indigno que e injusto totalmente que el director de la escuela rural no cobra, mientras que un directo de la ciudad cobra por cargo directivo. Los de la zona rural, si quieren cobrar como cargo directivo, le quitan el plus que tienen por estar en la zona rural. Los demás profesores cobran ese plus por estar en la zona rural y ellos, si cobran la dirección, no pueden cobrar el plus de la escuela rural. Es injusto”, asegura. En este sentido, también destaca que hay que poner fin a las diferencias salariales entre los profesores de las diferentes comunidades autónomas.

Por último, también es importante destacar que “la educación no deja de ser un arma que se utiliza en política, porque como decía Lorenzo Milani, ‘cuando la política entra en la escuela, la educación sale por la ventana’”. En este sentido, Bueno tiene un claro deseo: “gobierne quien gobierne, es importante que cada uno no haga su reforma, porque al final la pagan los profesores y la pagan los padres y los alumnos”, concluye.