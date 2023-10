El otoño como antídoto

En este tiempo tan convulso y desorientado, en el que se sobrepasan tantas y tantas líneas rojas, en el que el sentido común y la templanza se sacrifican a los dioses de las agresividades y de los excesos, parecería que el mejor antídoto con que contamos para recuperar el sosiego y el equilibrio sería el otoño.

Paseos, caminatas, recorridos por la naturaleza, que, si vivimos en la ciudad, la tenemos también junto a nosotros, son recursos a nuestro alcance para serenarnos, para vivir en ese equilibrio saludable que nos humanice y nos permita existir de un modo civilizado.

Pero para ello necesitamos también a los demás, a los próximos, que son nuestros prójimos. Porque siempre el bien social, el bien común, el bien de todos y para todos redunda en beneficio de cada individuo, de todos los individuos.

Por ello, estos días de atrás, en los debates parlamentarios de investidura, no entendíamos cómo quienes invocaban la igualdad de los españoles sean luego quienes desarrollen unas políticas que profundizan en las desigualdades.

Si nos conectamos a los medios de comunicación, sean del tipo que sean, escuchamos de continuo que, entre nosotros, uno de los problemas que padecen los sectores más vulnerables de nuestra sociedad sea el de la vivienda, por lo especulada que está, por lo caros que son los alquileres, etc. Algo a lo que habría que poner límites, o freno, o control.

También escuchamos cómo cerca de un cuarto de nuestros conciudadanos viven bajo el umbral de la pobreza, una pobreza invisible o, mejor, invisibilizada, que, al ocultarse, nos hace creer que estamos en el mejor de los mundos, con el paraíso de las terrazas de los bares como paradigma de la plenitud de un momento histórico tan cerrado.

No es evadirse, no es liarse la manta a la cabeza. Pero el otoño puede ser un buen antídoto, frente a tantas convulsiones como nos toca vivir en esta entrada al nuevo curso, al nuevo tiempo, que tendría que estar marcado por el entendimiento, por la comprensión de la pluralidad que nos constituye, por la generosidad hacia los otros.

Vienen días hermosos, en que los árboles y la vegetación va a vestir sus mejores galas, marcadas por las policromías, y, si sabemos contemplar y valorar este tiempo estacional, algo de la belleza del mundo logrará apaciguarnos.

El poeta simbolista francés Paul Verlaine, en su hermoso poema “Canción de otoño”, dentro de su obra Poemas saturnianos (1866), nos invita a escuchar esa melodía del tiempo que declina; una melodía capaz de apaciguarnos.

Escuchémosla en nuestra lengua, en hermosa versión de Manuel Machado:

“Los largos sollozos / de los violines / del otoño / hieren mi corazón / de una languidez / monótona. // Agitado y pálido / al dar la hora, / me acuerdo, / de los antiguos días / y lloro. // Y me dejo ir / al mal viento / que me lleva / aquí y allá / igual a la / hoja muerta.”

Dejémonos llevar, sí, por esa melodía del entendimiento, del acuerdo, de la fraternidad, de la aceptación, tan necesaria, de las perspectivas de los otros.