López Chaves ante el festival de este domingo a favor de AERSCYL: "Es un día de muchas emociones, los protagonistas son los niños"

La cita es este domingo 8 de octubre a partir de las 16:30 horas. El ledesmino asegura que "no es un festival normal y corriente, va más allá por la causa benéfica"

Este domingo 8 de octubre, Ledesma se vestirá de gala para recibir a cientos de aficionados taurinos que apoyarán una causa benéfica como es el IV festival taurino "Domingo López Chaves", a beneficio de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León AERSCYL.

En esta ocasión no estará acartelado el propio diestro ledesmino, algo que "echará de menos" como el mismo reconoce en declaraciones para SALAMANCArtv AL DÍA, pero asegura que se trata de un cartel muy rematado donde estarán presentes el rejoneador Sergio Galán, los matadores Miguel Angel Perera, José Garrido y Alejandro Marcos, y los novilleros Salvador Herrero y Julio Norte. "Me duele no torearlo, pero todo tiene un principio y un fin", asegura el ledesmino.

Se trata de un ya tradicional encuentro taurino, que se ha convertido en un día de fiesta para todos los niños de la asociación AERSCYL. "El domingo los protagonistas son ellos, y la vuelta al ruedo que darán es más que merecida. Están deseando que llegue el día porque lo disfrutan muchísimo", comenta el torero ledesmino.

Para la propia asocación en un acto fundamental, ya que les sirve para subvencionarse durante todo el año diversos talleres y actividades para mejorar la vida de los pequeños. La venta de entradas "va un poco más lenta que en ocasiones anteriores", pero desde la organización esperan que esta semana cambie por completo. "Si hay alguien que no tienen nada que hacer el domingo que pasen el día en Ledesma. No es un festival normal y corriente, es un festival de muchas emociones y de una causa benéfica", concluye López Chaves.

Las entradas

Las entradas para asistir al evento, a un precio de 20 euros en concepto de entrada/donativo, pueden adquirirse en el restaurante Valencia, el Museo Taurino de Salamanca o en el restaurante Las Ventas en Ledesma. El acceso será gratuito para niños hasta 14 años.

También se pueden realizar donativos (Fila Cero), en el número de cuenta a beneficio de AERSCYL: LA CAIXA, ES12 2100 1263 23 0200301612

Y las empresas que quieran colaborar también tienen la opción de hacerlo y conseguir que su nombre 'pise' el ruedo de la plaza de toros de Ledesma. Para ello deben contactar con la organización.

Actividades previas

El mismo domingo 8 de octubre a lo largo de la mañana, se han programado actividades gratuitas para todos los públicos: