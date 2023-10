"Si Sanidad abona el complemento de sábados a unas categorías y no a todas, habrá movilizaciones"

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CyL, a través de su secretaria, Ana Rosa Arribas, amenaza con nuevas movilizaciones en el sector de persistir la intención de la Consejería del ramo de abonar el complemento de sábados tan sólo a unas categorías y no a todas.

El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, explica que el departamento de Francisco Vázquez pretende llevar a la Mesa General de negociación del 10 de octubre una modificación sobre determinados aspectos retributivos del personal estatutario que presta servicios en las gerencias de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sin haberse aprobado en la Mesa Sectorial, dado que no obtuvo el apoyo de la mayoría sindical.

Esta modificación, que se refiere al abono del complemento de sábados, se propone únicamente para dos categorías, de las más de sesenta susceptibles de realizar su jornada en sábados. Pero además, propone una cantidad que equivale a un tercio de lo que se abona un domingo o festivo.

A CCOO le parece "gravísimo el agravio comparativo con el resto de categorías que también realiza su jornada en sábados, teniendo en cuenta que estas mismas profesiones sí son retribuidas por estas jornadas en la Gerencia de Servicios Sociales, personal laboral dependiente igualmente de la Junta de Castilla y León".

Esta modificación "injusta e injustificable" se presenta, según denuncia CCOO, sin informe económico, ni justificación del motivo diferencial, medida que ya ha sido contestada y rechazada por la mayoría de los trabajadores de Sacyl, que protagonizaron concentraciones en las puertas de los centros sanitarios y realizaron la entrega de más de 12.000 de firmas en la Consejería.

En la entrega de dichas firmas, el 23 de junio de 2023, el viceconsejero y el director general, recuerda el sindicato, se comprometieron a estudiar la reivindicación para todos los profesionales que, efectivamente realizan su jornada en sábado. Ese fue el motivo por el que se suspendieron las movilizaciones, en espera de una propuesta digna para todos.

"Como ya es habitual, esta Consejería persiste en el incumplimiento de las normas y los acuerdos, desprecia y divide al gran equipo de profesionales que forman todas las categorías sanitarias y no sanitarias de la Sanidad pública de Castilla y León y degrada el marco de la negociación colectiva", denuncia la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CyL, Ana Rosa Arribas, quien por ello no descarta que vuelvan las movilizaciones y las denuncias si no se cambia de actitud.