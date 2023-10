Ante los nuevos paradigmas

La Unesco nos recuerda en este día de los profesores, que la educación es un derecho humano fundamental y no una mercancía. Mañana, 5 de octubre se celebra el Día Mundial de las y los docentes bajo el lema “Los docentes que necesitamos para la educación que queremos: el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes”. Un día para recordar cómo los profesores están transformando la educación, también para reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desplegar plenamente su talento y vocación, y repensar el camino que queda por delante con respecto a la profesión a nivel mundial.

Yo creo que la sociedad es consciente de los cambios sociales y culturales de los últimos años y que han puesto en jaque el sistema educativo. Somos conscientes que hay que introducir transformaciones en el sistema de aprendizaje y evaluación, pero esto lo venimos diciendo desde hace más de 25 años. La cantidad de información que manejamos está haciendo poco manejable un sistema pedagógico centrado en la reproducción de contenidos, es necesario una transformación que ahora viene de golpe y sin transición. Vivimos en un cambio de paradigma, en la era posindustrial, donde el conocimiento y la creatividad son fundamentales para generar nuevos productos y servicios. Estamos pasando de funciones mecánicas y repetitivas hacia el ejercicio de un pensamiento abstracto e innovador que crea nuevas exigencias en la educación.

La rápida obsolescencia de muchos contenidos de conocimiento, hacen que deban relativizarse y que cobre importancia los procesos formales de pensamiento. Los contenidos deberán ser medios para desarrollar procesos mentales, es decir, aprender a aprender. Se hace necesario una educación no centrada tanto el en aprendizaje de contenidos, sino centrada en formas de hacer, buscando el aprendizaje de competencias, así como el análisis e interpretación de diferentes fuentes, resolución de problemas, comunicación de ideas y opiniones, trabajo en equipo, manejo de la incertidumbre y adaptación a los cambios que estamos experimentando. Un proceso que no termina en la escuela, instituto y universidad, es una empresa continua que dura toda la vida.

Este nuevo paradigma educativo intenta la transformación de la estructura mental y profesional de instituciones y profesores, debe estar apoyada en una nueva práctica profesional basada en un tránsito de un modelo centrado en la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje. Del profesor transmisor de información, se está pasando a un profesor como mediador del aprendizaje y de la cultura y la sociedad. El mundo de conocimiento se reducía a las clases y la biblioteca. Ahora la información viaja por el ciberespacio. El alumno no tiene problemas para encontrar información más allá de los libros y la biblioteca en el mundo de las nuevas tecnologías, el problema que tiene es seleccionarla. Y lo que resulta todavía más complejo, convertirla en conocimiento.

Para los profesores, está claro, que el panorama es cada vez más complejo, hay que orientar al alumno en su búsqueda de conocimiento. Esa búsqueda no puede consistir en cortar y pegar o “clonar” un trabajo de un compañero de un año para otro o de las redes. El saber ya no está en manos del profesor y eso los alumnos lo saben perfectamente. En nuestra cultura del aprendizaje, la distancia entre lo que deberíamos aprender y lo que finalmente conseguimos aprender es cada vez mayor. Hoy la educación nos plantea tres retos a los profesores: Tratar con una gran cantidad de información (internet es hoy la gran biblioteca del mundo), con lo que es necesario aprender a distinguir; convivir con la tiranía del momento y fomentar un aprendizaje renovado y permanente; armonizar la relación alumno y profesor, estando abiertos a la innovación y a nuevas formas de comunicación, expresión y creación.

En todo este modelo complejo, el nuevo paradigma precisa de un currículum abierto y las administraciones no están por la labor. Un currículum abierto y flexible, ya que la cultura social es plural y además para facilitar que las instituciones escolares desarrollen su propia cultura institucional. Por otro lado, el profesor no solo es mediador del aprendizaje, sino de la cultura. Esta tarea no es posible cuando un profesor comienza, sino cuando está en el cenit de su profesión. Utilizando no solo contenidos y métodos como medios para desarrollar capacidades, también valores tanto individuales como sociales. La formación de un profesor dura toda una vida profesional, teniendo que estar innovando en todo momento con el gasto personal e intelectual que eso supone. El profesor vive reinventándose cada día para aprender vivir con la incertidumbre y el cambio constante.

A todo esto, tenemos que añadir que el alumno atienda, colabore y quiera trabajar, ya que a veces el profesor es un estímulo más para el alumno que compite con las redes sociales. La tarea del profesor incluye numerosas pequeñas actuaciones cada día para crear un clima funcional de aprendizaje, utilizando el tiempo y el espacio de forma eficaz y motivando a sus alumnos. Para ello, pensamos que no solo son necesarios los conocimientos y habilidades racionales y emocionales, también es importante aprender humanidad. Solo un mundo más solidario podrá ser un mundo más humano y el profesor también debe enseñarlo. Así en un futuro podamos ser verdaderos artífices de la transformación del mundo.